【熊対策】30秒の連続噴射で“いざ”に備える。熊スプレー「Lilima BEAR」が5,480円
2025年11月02日 14時00分更新
【Amazonスマイル Sale】アウトドアの“備え”に注目！熊撃退スプレー「リリマベア」が特別価格で登場
近年、登山やキャンプなどのアウトドア人気が高まる一方で、自然との距離が近づいたことで思わぬ危険に遭遇するケースも増えている。
そうした中で、「備え」を大切にするアウトドア愛好家の間で注目を集めているのが熊撃退スプレー「リリマベア（Lilima BEAR）」だ。Amazonによると「過去1か月で1万点以上購入されました」という商品で、現在はAmazonスマイル Sale対象商品として登場している。
5,480円（31％オフ）というお得な価格で購入できるこのチャンスは、アウトドアファンにとって見逃せない。
万が一に備えるための“安心装備”として
リリマベアは、登山・キャンプ・釣りなど自然の中で活動する人たちが「安全のために持っておきたいアイテム」として選ぶ熊撃退スプレー。
ガス噴射式を採用し、220mlの大容量ボトルによって最大約30秒の連続噴射が可能。一度の使用で終わらず、複数回の噴射にも対応できる。
噴射距離はおよそ4～7メートル。熊と一定の距離を保ちながら、対処できる設計が特徴だ。
唐辛子由来のカプサイシンで高い効果が期待
主成分には唐辛子由来のカプサイシンを使用。他社製品と比較して約1.5倍の高濃度を実現しており、ヒグマなどの大型種にも効果を期待できる。
使用時には安全のため、製品に記載された注意事項を必ず確認し、正しい手順で扱うことが推奨されている。
なお、専用ホルスターの販売は行われていないため、リュックのポケットなどに収納して携帯するのがよいだろう。
正しい保管と使用で長く安心
リリマベアは熊対策専用スプレーであり、他の目的での使用は避けてほしい。
また、直射日光を避け、40度以上の高温環境に放置しないこと、そして小児の手の届かない場所に保管することが重要だ。
“怖がる”より“備える”アウトドアへ
自然と共に楽しむために必要なのは、恐怖ではなく冷静な備えだ。
リリマベアは、アウトドアを安心して楽しむための“心強い相棒”として、多くのユーザーに選ばれている。
過去1か月で1万点以上購入されたという本商品、AmazonスマイルSale期間中の今なら、特別価格で安全対策を整える絶好のチャンスといえるだろう。
商品概要
商品名：リリマベア（熊撃退スプレー）
価格：5,480円（31％OFF）
容量：220ml（最大30秒連続噴射）
噴射距離：約4～7m
販売ページ：AmazonスマイルSale（※在庫状況は変動します）
