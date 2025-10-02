ゲーム  >  【無料ゲーム】PS Plus10月のフリープレイに「Alan Wake 2」登場　「Goat Simulator 3」「コクーン」も

【無料ゲーム】PS Plus10月のフリープレイに「Alan Wake 2」登場　「Goat Simulator 3」「コクーン」も

2025年10月02日 17時30分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月2日、同社が提供する定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）にて、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップ更新を告知した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年10月7日～11月3日まで。

　10月は、Epic Gamesより「Alan Wake 2」がフリープレイに登場。前作主人公アラン・ウェイクは闇の世界からの脱出を、新主人公サーガ・アンダーソンは超自然的な殺人事件の解決を目指す。2つの世界、2つの視点で描かれるサイコロジカル・サバイバルホラーだ。

　また、最高に無駄な時間を過ごせると話題のバカゲー「Goat Simulator 3」や、「LIMBO」「INSIDE」などのクリエイターが贈るパズルアドベンチャー「コクーン」もフリープレイの対象となっている。

　これを受けたユーザーからは「え、アランウェイク2!? めっちゃやりたかったやつ」「ヤギは無心になれる」「当たり月じゃん」と好評な様子。

　PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年10月の「フリープレイ」

『Alan Wake 2』

発売元：Epic Games
フォーマット：PlayStation 5（PS5）
ジャンル：ホラー
提供期間：2025年10月7日～11月3日

© Remedy Entertainment Plc 2023. "Alan Wake" is a trademark of Remedy Entertainment Plc, registered in the United States and other countries. All rights reserved.

 

『Goat Simulator 3』

発売元：COFFEE STAIN PUBLISHING AB
フォーマット：PS5／PlayStation 4（PS4）
ジャンル：シミュレーション、アドベンチャー
提供期間：2025年10月7日～11月3日

© Coffee Stain North AB 2022 and its licensors. All rights reserved. Developed by Coffee Stain North AB and published by Coffee Stain Publishing AB.

 

『コクーン』

発売元：Annapurna Interactive
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：アドベンチャー
提供期間：2025年10月7日～11月3日

© 2023 Created and developed by Geometric Interactive LLC. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

