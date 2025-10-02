ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月2日、同社が提供する定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）にて、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップ更新を告知した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年10月7日～11月3日まで。

10月は、Epic Gamesより「Alan Wake 2」がフリープレイに登場。前作主人公アラン・ウェイクは闇の世界からの脱出を、新主人公サーガ・アンダーソンは超自然的な殺人事件の解決を目指す。2つの世界、2つの視点で描かれるサイコロジカル・サバイバルホラーだ。

また、最高に無駄な時間を過ごせると話題のバカゲー「Goat Simulator 3」や、「LIMBO」「INSIDE」などのクリエイターが贈るパズルアドベンチャー「コクーン」もフリープレイの対象となっている。

これを受けたユーザーからは「え、アランウェイク2!? めっちゃやりたかったやつ」「ヤギは無心になれる」「当たり月じゃん」と好評な様子。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年10月の「フリープレイ」

『Alan Wake 2』

・発売元：Epic Games

・フォーマット：PlayStation 5（PS5）

・ジャンル：ホラー

・提供期間：2025年10月7日～11月3日

© Remedy Entertainment Plc 2023. "Alan Wake" is a trademark of Remedy Entertainment Plc, registered in the United States and other countries. All rights reserved.

『Goat Simulator 3』

・発売元：COFFEE STAIN PUBLISHING AB

・フォーマット：PS5／PlayStation 4（PS4）

・ジャンル：シミュレーション、アドベンチャー

・提供期間：2025年10月7日～11月3日

© Coffee Stain North AB 2022 and its licensors. All rights reserved. Developed by Coffee Stain North AB and published by Coffee Stain Publishing AB.

『コクーン』

・発売元：Annapurna Interactive

・フォーマット：PS5／PS4

・ジャンル：アドベンチャー

・提供期間：2025年10月7日～11月3日

© 2023 Created and developed by Geometric Interactive LLC. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.