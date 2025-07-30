私はLです。【超豪華】PS Plusフリープレイ8月分で「デスノート」推理ゲームが日本上陸 最大10人で生死をかけた頭脳戦を楽しめる 「ヒロアカ」「Lies of P」も

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月30日、同社が提供する定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）にて、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップ更新を告知した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2025年8月5日～9月1日まで。

8月は、バンダイナムコエンターテインメントより「DEATH NOTE Killer Within」がフリープレイに登場。週刊少年ジャンプで連載された人気マンガ「デスノート」を元にした作品で、世界観に浸りながら「キラ／L陣営」に分かれて最大10人の頭脳戦を楽しめる。これまでは海外だけの配信だったが、ついに日本初上陸となる。

また、“個性”を駆使した大迫力のバトルを楽しめる3D対戦ゲーム「僕のヒーローアカデミア One’s Justice2」や、童話「ピノッキオ」を題材に再構築した激ムズでダークなソウルライクゲーム「Lies of P」もフリープレイの対象となっている。

これを受けたユーザーからは「デスノート初めて見た。これは気になる」「ヒロアカ無料でいいの？やったぜ！」「Lies of P絶対遊ぶ！」「フリプ先月からええやん？どしたん！」と大変好評な様子。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2025年8月の「フリープレイ」

『DEATH NOTE Killer Within』

・発売元：バンダイナムコエンターテインメント

・フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）

・ジャンル：戦略、パーティー

・提供期間：2025年8月5日～9月1日

©Tsugumi Ohba, Takeshi Obata/ SHUEISHA, VAP, MAD HOUSE, DNDP

©Bandai Namco Entertainment Inc.

『僕のヒーローアカデミア One’s Justice2』

・発売元：バンダイナムコエンターテインメント

・フォーマット：PS4

・ジャンル：アクション、格闘

・提供期間：2025年8月5日～9月1日

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

『Lies of P』

・発売元：NEOWIZ

・フォーマット：PS5／PS4

・ジャンル：RPG、アクション

・提供期間：2025年8月5日～9月1日

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