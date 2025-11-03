このページの本文へ

みやさとけいすけの工具探検隊 第105回

まとわりつくネジが嫌すぎる！ 激安消磁器でドライバーの磁力をリセット【レビュー】

2025年11月03日 17時00分更新

文● 宮里圭介　編集●こーのス／ASCII

　ドライバーでネジを回すときに便利なのが、先端が磁気を帯びていること。外したネジが転がり落ちず、先端にくっついたまま手元に引き出せるのがメリットです。もちろんこの逆に、ネジをドライバー先端にセットして、狙った位置までネジを誘導するのも簡単。とくに、奥まった位置のネジを扱う際に重宝することでしょう。

ドライバーの先にネジがくっつくのが便利

　しかし、この磁気がアダになることもあります。

　とくに小さなネジでは厄介で、ドライバーの先にセットしてネジ穴に挿し込もうとしても、たどり着くまでに周囲にくっついてしまい、なかなかネジ穴に入らない……なんてことがあります。

●ピンセットもNG？ うっかり着磁の落とし穴

　中でも問題となるのが、機械時計。ドライバーの磁気でネジや周囲を着磁させてしまうと、それが歯車や脱進機に影響を及ぼし、時間の進みがずれてしまうことも。せっかく整備しているのに、むしろ悪影響を与えるようでは意味がないですよね。

機械時計では、磁気の影響がとくに影響が大きいです

　こういったことはドライバーに限らず、ピンセットでも起こりがち。しかも困るのが、一度着磁すると、放っておくだけでは消えてくれないことです。ドライバーの着磁に使うマグネタイザーを使うというのが定番だと思いますが、磁気を弱めることはできても、消し去るのはかなり困難です。

ドライバーセットなどに付属することも多い、マグネタイザー（着磁/消磁器）

　こういった、磁気を帯びてしまった工具、部品の消磁に活躍してくれるのが、電気を使った消磁器（磁気抜き）です。

