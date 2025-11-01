日本エイサーは10月29日、Acer Asia Pacificが主催するeスポーツ大会「The Asia Pacific Predator League 2026 Grand Finals（以下、Predator League 2026）」の日本予選大会「Predator League 2026 VALORANT Japan Round」の出場チームを発表した。

Predator League 2026 VALORANT Japan Roundは、2025年11月1日、8日、9日の3日にわたってオンラインで開催される。出場チームは「APPROVALGAMING」「BLUE BEES」「Bratan Davai E-sports」「Daito F.Simplex」「IGZIST」「SEGNO WHITE」「チーム成美」の7チーム。賞金総額は100万円（優勝：50万円、準優勝：30万円、3位：20万円）となっている。

11月8日の準決勝、9日の決勝・3位決定戦の模様は、Acer公式YouTubeチャンネルおよびPredator Japan公式Twitchで配信されるという。

本大会の優勝チームには、Predator League 2026ならびに渡航費用サポートが授与されるとのこと。Predator League 2026は2026年1月5日から12日まで、インド・ニューデリーで開催予定だ。Predator League 2026の出場権をかけた戦いを、ぜひ配信でチェックしてみてほしい。