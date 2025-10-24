【東京駅で奇跡のケーキガチャ】4,000円で最大1万円超のケーキが！ グランスタ初企画「シークレットケーキ」が今年のクリスマスを最高に盛り上げる!!
東京駅構内のエキナカ商業施設「グランスタ」にもクリスマスシーズンが到来！ 2025年11月4日(火)～12月25日(木)の期間、クリスマスフェア「TOKYO XMASTATION 2025」を開催します。
なかでも注目は、今年初めての企画となる「Secret Merry Cake by GRANSTA」。グランスタに店舗を構える７つの洋菓子店が作った８種のケーキのうちの１つが入っていて、どのケーキが受け取れるかはBOXを開けるまで分かりません。価格は4,000円で、中には1万円を超える高級ケーキが手に入る可能性も！ クリスマスプレゼントのようにわくわくする企画です！
BOXを開けるまでお楽しみなシークレットケーキ
2025年11月4日(火)～12月25日(木)の期間、エキナカ商業施設「グランスタ」ではクリスマスフェア「TOKYO XMASTATION 2025」を開催。グランスタ初めての取り組みとして、どのケーキが受け取れるかはBOXを開けるまで分からない「Secret Merry Cake by GRANSTA」が数量限定で登場します。
Secret Merry Cake by GRANSTA
価格：4,000円
予約期間：11月4日(火)～12月15日(月)
お渡し日時：
12月23日(火) 16時～19時
12月24日(水)・25日(木) 12時～20時
お渡し場所：JR東京駅 改札内B1 「スクエア ゼロ」クリスマスお渡し特設カウンター
申し込みページ（11/4(火) 10時頃 公開予定）：https://shopping.jreast.co.jp/order/stores/M011-T118/password/store-top
※売り切れ次第終了
「JRE MALLオーダー」限定で、4,000円の本商品をお申込みいただくと、通常販売価格4,860円〜12,960円相当のケーキのいずれかが、“シークレットで受け取れる”特別企画です。どのケーキに出会えるかは、BOXを開けるまでのお楽しみ。まるでクリスマスプレゼントを開けるようなサプライズです。
4,000円で12,960円のケーキが手に入ったらかなりお得ですよね。最低でも4,860円のケーキを受け取れるということで、確実にお得なこの企画。これはぜひチャレンジしてみたい！
このほかにも、各店でグランスタ東京限定のケーキや毎年大人気のSuicaのペンギンモチーフのケーキが登場するということで、グランスタのクリスマスから目が離せません！
東京駅 グランスタ クリスマスフェア「TOKYO XMASTATION 2025」
開催期間：2025年11月4日(火)〜12月25日(木)
予約期間：
グランスタ限定ケーキ・Secret Merry Cake 先行予約：2025年11月4日(火)〜12月18日(木)
そのほかのケーキ・ディッシュ等予約：2025年11月10日(月)〜12月18日(木)
※一部ショップ、商品により異なる。
予約商品受取：お渡し特設カウンター、もしくは各ショップでお受け取りいただけます。
※商品によりお渡し場所・お渡し日時が異なります。詳しくはご予約ページにてご確認ください。
＜お渡し特設カウンターについて＞
日時：2025 年 12月23日(火) 16時〜19時／12月24日(水)・25日(木) 12時〜20時
場所：JR東京駅 改札内B1 スクエア ゼロ
※改札内への入場には入場料がかかります。
