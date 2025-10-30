11月だけ東京駅で出会える「話題のピスタチオスイーツ」見た目以上にザクッ、しっとりで幸福感がすごい

東京に2店舗を展開し、東京土産の新定番をしての地位を確立しつつある「PISTA & TOKYO」。11月10日(月)から30日(日)までの期間限定で、新幹線の乗車前後などに便利なグランスタ東京内に出店します。なかでも「サブレサンドピスターシュ」は、グランスタ東京初出品の商品。見た目以上のザクッとしっとりな食感で、かなり幸せ感じる一品です。手土産に迷ったときの選択肢に「PISTA & TOKYO」をぜひ加えてみて！

ピスタチオスイーツ専門店「PISTA & TOKYO」

2025年11月10日(月)～2025年11月30日(日)、JR東京駅・グランスタ東京にてピスタチオスイーツ専門店「PISTA & TOKYO（ﾋﾟ ｽﾀ ｱﾝﾄﾞ ﾄｰｷｮｰ）」が期間限定出店します。ピスタチオ専門店ならではの緑鮮やかなスイーツを販売します。

サブレサンドピスターシュ

内容量：3個入

価格：￥1,728（税込）

香ばしくしっとりとしたサブレにローストピスタチオペーストとピスタチオプラリネをブレンドしコクを引き出し、オーストラリア産クリームチーズと焼き上げたベイクドチーズケーキをサンド。

ピスタチオサンド アソート

内容量：10枚入り（ピスタチオ&ピスタチオ 5枚、ピスタチオ&フランボワーズ5枚）

価格：￥2,484（税込）

ピスタチオを練り込んだラングドシャクッキーとピスタチオ風味のチョコレートを5層に重ね合わせた、専門店ならではのスイーツ。2種の味わいが個包装で持ち運びしやすく用意されています。

ピステーヌ

内容量：5個入

価格：￥1,620（税込）

ピスタチオケイク生地を高温短時間で表面をカリッと焼き上げ、やわらかいピスタチオチョコレートを流し込み冷やすことで、生地表面がしっとりとなじみチョコレートとの一体感がうまれるスイーツです。

ピスタチオ ショコラ

内容量：70g

価格：￥1,782（税込）

カリッと香ばしくローストしたピスタチオを、ピスタチオチョコレートで包み込んだ、美しい宝石のようなピスタチオショコラです。ピスタチオそのものの、濃厚で香り高い美しさを１粒に閉じ込めています。

鮮やかな緑色が華やかで、手土産に喜ばれること間違いなし！

PISTA & TOKYO期間限定出店

出店期間：2025 年 11月10日（月）～11月30日（日） 8:00～21:00

※11月22日（土）7:00～21:30 ※最終日営業時間 8:00～20:00

開催場所：JR東京駅1階 グランスタ東京(改札内) 新幹線北乗り換え口前