「横浜バニラ」東京駅で初の長期ポップアップ出店 　１ヵ月間「うれしい！」を買って帰れる

神奈川県にしか常設店がないスイーツブランド「横浜バニラ」。気になっているけど買う機会がないという方も少なくないと思います。

でも大丈夫！ 12月14日（日）までの約1ヵ月間、グランスタ東京内「POP UP GRANSTA GREEN」でポップアップストアをオープンしていますよ！ 日持ちもするし帰省土産にもちょうど良さそうです。

東京でも横浜バニラのスイーツが買えるよ！

12月14日（日）まで、グランスタ東京内「POP UP GRANSTA GREEN」で「横浜バニラ」のポップアップストアが開催中です。

塩バニラフィナンシェ

3個入りミニギフトボックス、個包装／￥1,100(税込)

6個入りギフトボックス、個包装／￥2,160(税込)

中はしっとり、外はカリッと焼き上げたバニラフィナンシェ。岩塩のアクセントが効いています。

期間中、ポップアップストアで「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを2箱購入すると「特製バニ丸ステッカー JR東京駅ver.」を1枚プレゼントします。

横浜バニラ ポップアップストア

販売場所：JR東京駅構内地下1階(改札内)グランスタ東京 POP UP GRANSTA GREEN

販売期間：2025年11月17日(月)〜12月14日(日)

営業時間：(月〜土)8:00〜22:00、(日・祝)8:00〜21:00

※11月22日(土)は7:30～22:00、同23日(日)は8:00～22:00、12月14日(日)は8:00～20:00までの営業となります。

販売方法：フリー販売(ご予約不要)