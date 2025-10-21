【2025年】KITTE丸の内の「白銀クリスマス」が異次元の美しさ！　ここでなら魔法の時間に出会えます

11月20日（木）から、KITTEで「WHITE KITTE」が始まります。今年ももちろん本物のモミの木を使ったクリスマスツリーが登場し、なんと6万5千球のLEDでクリスマスと日本の冬景色が融合したかのような白銀の世界を作り出します。めちゃくちゃ写真映えしそう！ 心がすっと軽くなるような幻想的な空間で、特別な時間を過ごせますよ！

KITTEアトリウムが白銀の世界に

11月20日（木）から、KITTEでクリスマスイベント「WHITE KITTE」を開催します。

見どころはなんといっても本物のモミの木を使った全長約13メートルのシンボルクリスマスツリー。白銀のベールのようなイルミネーションに包まれてとても幻想的な雰囲気です。ツリーの周囲をぐるりと囲むのは、全長約100メートルにおよぶ「白銀の草原イルミネーション」。室内なのに、まるで白銀の大草原にいるかのようなハッとする美しさ。また毎日「白銀の草原ライティングショー」が行われ、アトリウム空間が音楽と光に包まれます。

かまくらをモチーフにした体験型フォトスポット「かまくらオブジェ」もとてもすてき。1体につき1万球のLEDを使った全長4m・高さ3mのフォトスポットです。

WHITE KITTE

実施期間：2025年11月20日（木）～同年12月25日（木）

会場：ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」

住所：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号