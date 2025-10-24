中津川の名物「栗きんとん」全13店を食べ比べできる奇跡の岐阜マルシェが絶対見逃せない！
11月7日（金）から、グランスタ東京で「第4回 岐阜 下呂・中津川 里山マルシェ」が始まります。中津川の銘菓栗きんとんや、6年連続日本一を獲得した下呂のブランド米「銀の朏（ぎんのみかづき）」など、下呂市から全5店舗、中津川市からは全13店舗が出店します。私が気になるのは栗きんとんを葛で包んだ「栗苞（くりづつみ）」。お茶と合わせて食べたい～。
岐阜の秋グルメが大集合
11月7日（金）から9日（日）まで、グランスタ東京の「スクエア ゼロ」で「第4回 岐阜 下呂・中津川 里山マルシェ」を開催します。
【中津川市】中津川栗きんとん
市内全13店舗
中山道の街道文化の中で磨き抜かれた中津川市の銘菓。厳選した国産栗と砂糖のみを使用し、一つひとつ茶巾絞りにした素朴な和菓子です。1個から購入できるので、全店舗の栗きんとんを買って食べ比べるのもあり！
【中津川市】栗苞（くりづつみ）
松月堂
栗きんとんを葛で包んだもっちり食感の和菓子。冷やして食べるとさらに美味しいとのことで気になる！
【下呂市】銀の朏（ぎんのみかづき）
まん丸屋
6年連続日本一を獲得したブランド米。粒が大きく、口に含んだ瞬間から喉越しの余韻まで楽しめるお米です。
【下呂市】金飛騨茶‟57577”
KINHIDA
約500年前に、芭蕉と並ぶ三大放浪詩人の宗祇によって始まった飛騨の茶生産。雪の下で育つ茶葉は、クセがなく澄んだ味わいが楽しめます。パッケージもおしゃれ。
このほか、栗を使った羊羹やカステラ、下呂産のトマトや郷土食の朴葉（ほおば）味噌、飛騨の「さるぼぼ」なども販売します。
第4回 岐阜 下呂・中津川 里山マルシェ
日時：2025年11月7日（金）～9日（日）
時間：各日11:00～20:00
場所：JR東京駅B1 グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」（改札内）
