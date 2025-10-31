朝がもっと好きになる「ロクメイコーヒー」10周年の記念グッズがいい感じ過ぎて「ただの記念品」じゃない件について

私の朝の日課はコーヒーを飲むこと。毎朝飲んでいますが、体が起きる感じがしていいんですよね。そんな朝コーヒーのなかでも、いつもの朝を、もっと好きにさせてくれるのが「ロクメイコーヒー」です。

そのスペシャルティコーヒーの専門店「ロクメイコーヒー」が、ブランド立ち上げから10周年を迎え、「10周年ブレンド焙煎豆」や「10周年記念Tシャツ」などを販売しています。ロクメイコーヒーのいいところは、ただ美味しいコーヒー屋さんというだけではないところ。この10周年記念グッズというのがまあ、おしゃれでいい感じ過ぎて、もはやただの記念グッズではないんです。いっそ常時売ってくれ。

普段使いできそうなデザインがおしゃれ

「ロクメイコービー グランスタ丸の内店」では、「10周年アニバーサリーグッズセット」を販売しています。ロクメイコーヒーは奈良に本店があるということで、鹿モチーフのデザインがキュートです。

セット内容

・10周年限定デザイン MOKUドリンクボトル (タンブラー) 1個

・トートバッグ 1個

・Tシャツ 1枚

・10TH ANNIVERSARY GEISHA BLEND150g 1袋

・ドリップバッグ 10周年記念ゲイシャブレンド 3袋

※Tシャツは、S/M/Lサイズからお選びいただけます。

限定コーヒー豆：10周年ブレンド ￥3,480（150g）

店内／テイクアウトドリンク：10周年ブレンドを使用したドリップコーヒー ￥900

ドリップバッグ：10周年ブレンド 1枚 ￥450

※販売期間：11月末まで（在庫なくなり次第販売終了）

「10周年ブレンド」などの限定コーヒーも販売中。ドリップバッグはちょっとしたプレゼントにもぴったりです。

ロクメイコーヒー グランスタ丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1

営業時間：7:00〜22:00 ※土日祝：7:00~21:00

店休⽇：なし