朝がもっと好きになる「ロクメイコーヒー」10周年の記念グッズがいい感じ過ぎて「ただの記念品」じゃない件について

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

ロクメイコーヒーの「10周年アニバーサリーグッズセット」

　私の朝の日課はコーヒーを飲むこと。毎朝飲んでいますが、体が起きる感じがしていいんですよね。そんな朝コーヒーのなかでも、いつもの朝を、もっと好きにさせてくれるのが「ロクメイコーヒー」です。

　そのスペシャルティコーヒーの専門店「ロクメイコーヒー」が、ブランド立ち上げから10周年を迎え、「10周年ブレンド焙煎豆」や「10周年記念Tシャツ」などを販売しています。ロクメイコーヒーのいいところは、ただ美味しいコーヒー屋さんというだけではないところ。この10周年記念グッズというのがまあ、おしゃれでいい感じ過ぎて、もはやただの記念グッズではないんです。いっそ常時売ってくれ。

普段使いできそうなデザインがおしゃれ

　「ロクメイコービー　グランスタ丸の内店」では、「10周年アニバーサリーグッズセット」を販売しています。ロクメイコーヒーは奈良に本店があるということで、鹿モチーフのデザインがキュートです。

セット内容
・10周年限定デザイン MOKUドリンクボトル (タンブラー) 1個
・トートバッグ 1個
・Tシャツ 1枚
・10TH ANNIVERSARY GEISHA BLEND150g 1袋
・ドリップバッグ 10周年記念ゲイシャブレンド 3袋
※Tシャツは、S/M/Lサイズからお選びいただけます。

限定コーヒー豆：10周年ブレンド　￥3,480（150g）
店内／テイクアウトドリンク：10周年ブレンドを使用したドリップコーヒー　￥900
ドリップバッグ：10周年ブレンド 1枚　￥450
※販売期間：11月末まで（在庫なくなり次第販売終了）

ロクメイコーヒーの10周年ブレンド
ロクメイコーヒーの10周年ブレンドドリップバッグ

　「10周年ブレンド」などの限定コーヒーも販売中。ドリップバッグはちょっとしたプレゼントにもぴったりです。

ロクメイコーヒー　グランスタ丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1
営業時間：7:00〜22:00 ※土日祝：7:00~21:00
店休⽇：なし

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

