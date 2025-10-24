【丸の内】仕事帰りにサクッと大人の寄り道ができる新「ワインスタンド」ができた！

2025年に開業20周年を迎える丸の内のダイニング「resonance（レゾナンス）」。大きな窓から眺められる夜景も人気の理由の一つ。節目の年となる今年、店内手前を気軽に立ち寄れる「ワインスタンド」としてリニューアル！ さらに11月には20周年を記念した特別イベントも開催します。

店内手前に「ワインスタンド」新設！

開業20周年を迎えてリニューアルを実施した丸の内のダイニング「resonance（レゾナンス）」では、店内手前に新たに「ワインスタンド」を設け、気軽に立ち寄れるカジュアルな空間へと生まれ変わりました。新エリアでは、小皿料理を中心としたお食事とともに、ワインをはじめとする多様なドリンクを楽しめます。

一方、奥のスペースは従来通り「レストランエリア」として存続。落ち着いた雰囲気の中でコース料理や本格的なお食事をゆったりと堪能でき、多彩なシーンで利用できるレストランへと生まれ変わりました。

20周年記念イベントを2本立てで開催！

開業20周年を記念して、11月には2つの特別イベントを開催。

11月5日（水）～7日（金）は「resonance 20th Anniversary SUPER MOON NIGHT Natural Wine × DJ」が開催されます。

11月のスーパームーンに合わせ、ナチュラルワインとともに楽しむ特別な夜。当日は店内全体を開放し、チケット制で多彩なフードやナチュラルワインを提供。DJによる音楽とともに、開放的な空間で秋の夜長を楽しめます。

resonance 20th Anniversary SUPER MOON NIGHT Natural Wine × DJ

開催日：2025年11月5日（水）～7日（金）

時間：18:00 オープン ／ 22:00 クローズ（※最終入店 21:00）

DJタイム：19:00～21:30

会場：resonance（丸の内）

入場料：¥5,000（税込）

ご予約：Web予約（https://www.tablecheck.com/shops/resonance/reserve/）または電話予約（050-3628-8526）

11月21日（金）、22日（土）には、「resonance 20th Anniversary Acoustic Live」を開催。

店内奥のレストランエリアで行われる、アコースティックデュオによるライブ。落ち着いた雰囲気の中、お食事とともにサックスやトランペット、ギターの生演奏をゆったりと堪能できます。

resonance 20th Anniversary Acoustic Live

開催日：2025年11月21日（金）、22日（土）

時間：18:00 オープン ／ 22:00 クローズ（※フードL.O.21:00 ／ ドリンクL.O.21:30）

ライヴ：19:00〜(前半) / 休憩 / 20:00〜(後半)

*前半後半それぞれ30分程の公演となります。入替なし、前半と後半で公演内容は異なります。

ミュージック・チャージ：¥1,100（税込）

ご予約：Web予約（https://www.tablecheck.com/shops/resonance/reserve/）または電話予約（050-3628-8526）

resonance

住所：東京都千代田区丸ノ内2-7-3 東京ビル TOKIA 2F

Tel：050-3628-8526

営業時間：

【LUNCH】11:30〜14:30（L.O.14:00）

【CAFE】14:00〜16:30（L.O.16:00）※土・日・祝のみ営業

【DINNER】Restaurant 17:30〜22:00（L.O.21:00）／Wine Stand 日・月・火 17:30〜22:00（L.O.21:00）、水〜土・祝 17:30〜23:30（L.O.23:00）