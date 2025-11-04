箱を開けた瞬間の「わぁ！」まで手土産に　ぷるんと食感の型抜きバウムクーヘン

プレゼントすると喜ばれるのが、型抜きしながら食べる「カタヌキヤ」のバウムクーヘン。型抜きをやったことがある人は懐かしく、初めての人は純粋に楽しんでくれるんです。

そんなカタヌキヤがグランスタ東京の「スクエア ゼロ」でポップアップショップを開催します。新商品はもちろん浮世絵みたいなデザインも販売していますよ。

絶対きれいに型抜きしたい！

11月17日（月）から11月20日（木）と、11月24日（月）から11月27日（木）の期間、JR東京駅 グランスタ東京のイベントスペース「スクエア ゼロ」で「カタヌキヤ」のポップアップショップが開催します。

新作「パンダのゼリーバウム（りんご＆キャラメル）」

￥594（税込）

キャラメルが香るバウムクーヘンとメレンゲ仕立てのパウンド生地の間に、りんごゼリーをサンド。 ふんわりとした生地とぷるんとしたゼリーの層がとろけ、やさしい甘さが広がります。バウムクーヘンなのにみずみずしい食感が新鮮！

冨嶽小景 型抜きバウムクーヘン

各￥594（税込）

葛飾北斎『冨嶽三十六景』をモチーフにした〈冨嶽小景〉シリーズ。北斎の代表作《神奈川沖浪裏》や赤富士として知られる《凱風快晴》などを大胆にプリントしています。

ほかにも型抜きではありませんが「冨嶽小景 バトンマカロン」や一枚の浮世絵をまるごとプリントした「Fine Print Baum 冨嶽小景」などが登場。食べるのがもったいなくなりそう！

カタヌキヤ 期間限定POP UP

期間：2025年11月17日（月）～11月20日（木）

2025年11月24日（月・祝）～11月27日（木）

営業時間：11月17日（月） 10:00～22:00

11月18日（火）、19日（水） 8:00～22:00

11月20日（木） 8:00～20:00

11月24日（月・祝） 8:00～21:00

11月25日（火）、26日（水） 8:00～22:00

11月27日（木） 8:00～20:00

場所：JR東京駅B1 グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」（改札内）