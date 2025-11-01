Razerは10月29日、同社史上もっとも高度とうたうeスポーツ向けゲーミングキーボード「Razer Huntsman V3 Pro 8KHz」および「Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz」を発表した。

今回発表されたRazer Huntsman V3 Pro 8KHzは、同社独自の第2世代アナログオプティカルスイッチとTrue 8000Hz HyperPollingテクノロジーを搭載するモデルだ。他社モデルと比較して、最大11％の高速化と約0.58ミリ秒の超低遅延を実現しているという。

また、スイッチは0.1～4mmの可変アクチュエーションレンジ、ラピッドトリガーモード、Razer Snap Tap機能も備える。0.1mm単位の細かい入力ができ、素早い方向転換やリセット動作などが可能としている。最大1億回のキー耐久性を備えているため、激しい入力でも安定した操作が可能だという。

本モデルは、世界のトップレイヤーからフォードバックを得ながら開発されたものだ。開発に協力したTeam Razer所属のNikola “NiKo” Kovač選手は、「Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHzは、競技シーンで必要とされる精度と信頼性を兼ね備えています。以前のモデルも使用していましたが、8KHzモデルはその性能をさらに次のレベルへと引き上げています。開発期間中は、自身の実戦経験や“理想のeスポーツ用キーボードとは何か”という考えをRazerチームに共有しました。シンガポールのRazer本社と開発ラボにも実際に足を運び、エンジニアと直接対話しながら、トップレベルのパフォーマンスと打鍵感を実現するための微調整を行いました」とコメント。

高い精度と精密な入力、そして心地よい打鍵感が魅力の本モデル。eスポーツタイトル、特にFPSやTPSのジャンルで確かなアドバンテージを得たい人にオススメできそうだ。

●価格

Razer Huntsman V3 Pro 8KHz：4万1880円

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz：3万6980円

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz-White Edition：3万6980円

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz-Esports Green Edition：3万7980円

なお、Razer Huntsman V3 Proシリーズは、現時点ではRazer.comでの限定販売となる。国内販売店での発売については、後日発表するとのこと。