中古iPhoneが最大3万円引き、期間限定クーポン配布中　テレビや冷蔵庫も対象

ソフマップドットコムは6月24日12時まで、対象の中古商品を最大3万円引きで購入できる期間限定クーポンを配布する。販売ページで確認できる対象品には、iPhone 14やGoogle Pixel 8、展示品テレビ、冷蔵庫などが並び、台数限定での案内となる。購入にはソフマップEC会員登録とログインが必要だ。

今回のクーポンは、ソフマップの中古品・展示品を中心に値引きが受けられる施策だ。価格面のメリットが大きく、スマートフォンの買い替えを検討する人だけでなく、テレビや冷蔵庫などの生活家電を少しでも安くそろえたい人にも向く。対象商品ごとに値引き額や在庫状況が異なるため、購入前には商品ページで条件を確認する必要がある。

クーポンの取得方法は、ソフマップEC会員として登録し、ログインしたうえでセールページから利用する流れとなる。対象品はすべて台数限定のため、気になる商品がある場合は早めの確認が重要だ。セールの詳細や販売状況は、中古クーポンセールの特設ページとソフマップの公式サイトで案内されている。

今回のキャンペーンは、ソフマップが中古市場での買い替え需要を後押しする内容といえる。中古iPhoneや人気Android端末、さらに展示品家電まで幅広く対象に含むことで、予算を抑えながら実用性の高い製品を選びやすい構成となっている。期限は6月24日12時までだ。