第201回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングディスプレー「GRT064-4924COEL-BK」がオススメ!!

横、デカすぎ。視界を覆うような49型・32:9比のゲーミングディスプレー：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

GRT064-4924COEL-BK

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・佐藤改さんのオススメは、GRAPHTのゲーミングディスプレー「GRT064-4924COEL-BK」です。

スタッフの佐藤改さん

GRT064-4924COEL-BK

GRAPHT「GRT064-4924COEL-BK」がオススメ

　GRT064-4924COEL-BKは、アスペクト比32:9という超横長の画面が特徴のスーパーウルトラワイドゲーミングディスプレーです。湾曲パネルを採用しており、画面サイズは49型、解像度は5120×1440ドット。27型のWQHDディスプレーを2台並べたのと同等の表示領域を備えています。

　パネルには、有機ELに量子ドット技術を組み合わせた「QD-OLED」を採用し、豊かな色彩表現と超低遅延を実現しています。主なスペックは、応答速度0.03ms（GTG）、リフレッシュレートは最大240Hz対応。色域はsRGBカバー率100%、AdobeRGBカバー率99%、DCI-P3カバー率99.3%と、広い範囲をカバーしています。コントラスト比は150万:1で、HDRは「HDR400 True Black」に準拠しています。

　入出力端子はDisplayPort 1.4×2、HDMI 2.1、オーディオ出力、USB Type-A（3.0）×2、USB Type-B（3.0）、USB Type-C（3.1）、LANポートを備えています。USB Type-Cポートは映像入力に加え、最大100WのUSB PD給電に対応しており、ディスプレー側からノートPCなどへ給電も可能です。

　付属スタンドは、チルトが-5～+20度、高さ調整が120mm、スイーベルが-20～+20度の可動範囲に対応します。あわせて、100×100mmのVESAマウントにも対応しています。サイズはスタンド込みで約1199（W）×361（D）×573（H）mm。ディスプレーの湾曲率は1800Rで、重量は約13.7kgです。

　そのほか、サブウーファーを含む2.1chスピーカーシステムも内蔵しており、ディスプレー単体でも迫力のあるサウンドを楽しめます。

GRT064-4924COEL-BK

店頭価格は18万9970円

　佐藤さんいわく、GRT064-4924COEL-BKの魅力は、このスペックでこの価格を実現している、コストパフォーマンスの高さです。また、VESAマウントに対応しているため、大型筐体ながら壁掛けやモニターアームなど、さまざまな設置方法に対応します。

　ゲームの世界に入り込めるような高い没入感が特徴で、美麗なグラフィックスの世界を冒険する3D RPGゲームのプレイは、特にオススメだと話していました。

　GRT064-4924COEL-BKは現在、ソフマップ なんば店の3階で実機を展示中です。ぜひ店頭で、スーパーウルトラワイドゲーミングディスプレーならではの迫力を体験してください！

