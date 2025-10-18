第165回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングPC「T300シリーズ」がオススメ!!
あなたは何色を選びますか？ ドレスアップを楽しめるOzgamingのゲーミングPCから自分の推し色を見つけよう：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフの川内ななさんが今回オススメする製品は、OzgamingのゲーミングPC「T300シリーズ」です。
縦置き・横置きの両方に対応したスタイリッシュなPCケースを採用し、全8色の豊富なカラーバリエーションが特徴のゲーミングPCです。
T300シリーズはBTO PCメーカーのOZgamingからが発売しているゲーミングPCです。エアフローに優れたThermaltake製の八角柱デザインPCケース「The Tower 300」を採用しており、この独特なケース構造が大きな特徴となっています。
主なスペックとして、CPUは「Ryzen 7 5700X」、GPUは「GeForce RTX 5060」を採用。システムメモリーは32GB（DDR4 16GB×2）、ストレージは1TB SSDを搭載しています。さらに、IEEE802.11ac対応の無線LANも標準で備えています。スペック的には、フルHD環境でのゲーミングを存分に楽しめるクラスといえますね。
CPUクーラーは水冷ヘッドにディスプレーを備えた240mmの簡易水冷クーラーを採用しており、さまざまな情報やアニメーションを表示して楽しめるようになっています。
T300シリーズの最大の特徴は全8色のカラーバリエーションを展開している点です。自分の“推し色”のPCを見つけられます。カラーは以下の8色です。
・スノー（ホワイト）（型番 T300-Snow-R57X5060）
・バブルピンク（型番 T300-Bubble Pink-R57X5060）
・ターコイズ（型番 T300-Turquoise-R57X5060）
・ブラック（型番 T300-Black-R57X5060）
・レーシンググリーン（型番 T300-Racing Green-R57X5060）
・マッチャグリーン（型番 T300-Matcha Green-R57X5060）
・ライムストーン（型番 T300-Limestone-R57X5060）
・グラベルサンド（型番 T300-Gravel Sand-R57X5060）
川内さんによると、T300シリーズは豊富なカラーバリエーションが最大の魅力とのこと。ちなみに、川内さんのお気に入りカラーは「バブルピンク」だそうです。
横向き配置用のスタンドや追加ディスプレーなど、ドレスアップ用のオプションにも力を入れているそうです。また、水冷ヘッドディスプレーの表示パターンも標準で多数プリインストールしており、見た目のカスタマイズも存分に楽しめる仕様になっています。
初見では、特に横向き配置時のインテリア性が高く、まるで近未来SFゲームの室内に登場しそうなデザインだと感じました。
店頭在庫については、カラーによってはそのまま持ち帰り可能なものもあるようですが、在庫状況は流動的なため、事前の確認をオススメします。
ソフマップ なんば店の2階にはT300シリーズの特設展示コーナーがあり、全8色の筐体が並んでいます。ぜひ店頭で実際のカラーとデザインをチェックしてみてください！
|T300シリーズの主なスペック
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|CPU
|AMD Ryzen 7 5700X（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
|CPUクーラー
|240mm簡易水冷クーラー（画像表示可能）
|メモリー
|32GB（16GB×2、DDR4-3200）
|ストレージ
|NVMe Gen4 1TB SSD
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce RTX 5060（8GB、GDDR7）
|チップセット
|AMD B550チップセット
|ネットワーク
|1000BASE-T、Wi-Fi AC、Bluetooth 4.2
|電源ユニット
|650W（80PLUS Bronze）
|サイズ/重量
|約342（W）×281（D）×551（H）mm、約20kg
|店頭価格
|19万9800円
そのほか、ソフマップ なんば店では、ASUSのポータブルゲーム機「ROG Xbox Ally」「ROG Xbox Ally X」の体験イベントを10月25日〜26日の日程で開催予定です。
店頭ではすでに販売が開始されていて、実際に触ってみることもできるようです。詳しい続報はソフマップ なんば店公式Xアカウントのアナウンスなどをぜひチェックしてください。
この連載の記事
- 第164回
PCパーツ平成に生まれた世紀のゲーム「DS」 その懐かしさを感じるAYANEOゲーミングデバイスが先行予約でお得！：PCワンズ
- 第163回
デジタルいつだって流行は既存のすぐ隣で生まれる…… 次に来るPCケースはこれだ！：ツクモLABI1なんば店
- 第162回
デジタルわぁ、安い！ 3980円のMSI空冷CPUクーラー（エントリークラスでもしっかりアドレサブルRGB対応で嬉しいです）：パソコン工房 大阪日本橋店
- 第161回
デジタル10Gbps LAN搭載で6万4800円とコスパ抜群のマザーボード！ ASRockのハイエンドライン「Taichi」から新登場：ドスパラ大阪・なんば店
- 第160回
デジタルレーシングカーを彷彿とさせる装飾が超クール！ MSI×Mercedes-AMG Motorsportの豪華コラボが贈るゲーミングノートPC：ソフマップ なんば店
- 第159回
PCパーツパッケージが三角形でもうおもろい！ 420mmラジエーターで強力冷却のLiquid Freezer III Pro：PCワンズ
- 第158回
デジタルああ、なんとも懐かしい響き…… 飛びぬけて安価なCPU「Athlon」が新パッケージで再販だと!?：ツクモLABI1なんば店
- 第157回
デジタルこれ、水枕にアニメを流せるのでは？ よく冷える上に栄える、ハイエンドCPUと組み合わせたいASUSの水冷CPUクーラー：パソコン工房 大阪日本橋店
- 第156回
デジタル5年ぶりの全面リニューアルとなった「GALLERIA」。ワンタッチ着脱のダストフィルター搭載やフロントの新デザインなど、進化を遂げる：ドスパラ大阪・なんば店
- 第155回
デジタル拡張性重視のゲーマーに応える、NEXTGEARシリーズにフルタワーモデルが仲間入り：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店