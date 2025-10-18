あなたは何色を選びますか？ ドレスアップを楽しめるOzgamingのゲーミングPCから自分の推し色を見つけよう：ソフマップ なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフの川内ななさんが今回オススメする製品は、OzgamingのゲーミングPC「T300シリーズ」です。

縦置き・横置きの両方に対応したスタイリッシュなPCケースを採用し、全8色の豊富なカラーバリエーションが特徴のゲーミングPCです。

T300シリーズはBTO PCメーカーのOZgamingからが発売しているゲーミングPCです。エアフローに優れたThermaltake製の八角柱デザインPCケース「The Tower 300」を採用しており、この独特なケース構造が大きな特徴となっています。

主なスペックとして、CPUは「Ryzen 7 5700X」、GPUは「GeForce RTX 5060」を採用。システムメモリーは32GB（DDR4 16GB×2）、ストレージは1TB SSDを搭載しています。さらに、IEEE802.11ac対応の無線LANも標準で備えています。スペック的には、フルHD環境でのゲーミングを存分に楽しめるクラスといえますね。

CPUクーラーは水冷ヘッドにディスプレーを備えた240mmの簡易水冷クーラーを採用しており、さまざまな情報やアニメーションを表示して楽しめるようになっています。

T300シリーズの最大の特徴は全8色のカラーバリエーションを展開している点です。自分の“推し色”のPCを見つけられます。カラーは以下の8色です。

・スノー（ホワイト）（型番 T300-Snow-R57X5060）

・バブルピンク（型番 T300-Bubble Pink-R57X5060）

・ターコイズ（型番 T300-Turquoise-R57X5060）

・ブラック（型番 T300-Black-R57X5060）

・レーシンググリーン（型番 T300-Racing Green-R57X5060）

・マッチャグリーン（型番 T300-Matcha Green-R57X5060）

・ライムストーン（型番 T300-Limestone-R57X5060）

・グラベルサンド（型番 T300-Gravel Sand-R57X5060）

川内さんによると、T300シリーズは豊富なカラーバリエーションが最大の魅力とのこと。ちなみに、川内さんのお気に入りカラーは「バブルピンク」だそうです。

横向き配置用のスタンドや追加ディスプレーなど、ドレスアップ用のオプションにも力を入れているそうです。また、水冷ヘッドディスプレーの表示パターンも標準で多数プリインストールしており、見た目のカスタマイズも存分に楽しめる仕様になっています。

初見では、特に横向き配置時のインテリア性が高く、まるで近未来SFゲームの室内に登場しそうなデザインだと感じました。

店頭在庫については、カラーによってはそのまま持ち帰り可能なものもあるようですが、在庫状況は流動的なため、事前の確認をオススメします。

ソフマップ なんば店の2階にはT300シリーズの特設展示コーナーがあり、全8色の筐体が並んでいます。ぜひ店頭で実際のカラーとデザインをチェックしてみてください！

T300シリーズの主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 CPU AMD Ryzen 7 5700X（8コア/16スレッド、最大5.2GHz） CPUクーラー 240mm簡易水冷クーラー（画像表示可能） メモリー 32GB（16GB×2、DDR4-3200） ストレージ NVMe Gen4 1TB SSD グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5060（8GB、GDDR7） チップセット AMD B550チップセット ネットワーク 1000BASE-T、Wi-Fi AC、Bluetooth 4.2 電源ユニット 650W（80PLUS Bronze） サイズ/重量 約342（W）×281（D）×551（H）mm、約20kg 店頭価格 19万9800円

そのほか、ソフマップ なんば店では、ASUSのポータブルゲーム機「ROG Xbox Ally」「ROG Xbox Ally X」の体験イベントを10月25日〜26日の日程で開催予定です。

店頭ではすでに販売が開始されていて、実際に触ってみることもできるようです。詳しい続報はソフマップ なんば店公式Xアカウントのアナウンスなどをぜひチェックしてください。