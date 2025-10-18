第165回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングPC「T300シリーズ」がオススメ!!

あなたは何色を選びますか？ ドレスアップを楽しめるOzgamingのゲーミングPCから自分の推し色を見つけよう：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

T300シリーズ

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフの川内ななさんが今回オススメする製品は、OzgamingのゲーミングPC「T300シリーズ」です。

　縦置き・横置きの両方に対応したスタイリッシュなPCケースを採用し、全8色の豊富なカラーバリエーションが特徴のゲーミングPCです。

ソフマップ なんば店

ソフマップ なんば店

ソフマップ なんば店

スタッフの川内ななさん

T300シリーズ

Ozgamingのゲーミングパソコン「T300シリーズ」がオススメ。オプションのスタンドセットを購入することで横向きに設置できます

T300シリーズ

標準構成では縦置き運用

　T300シリーズはBTO PCメーカーのOZgamingからが発売しているゲーミングPCです。エアフローに優れたThermaltake製の八角柱デザインPCケース「The Tower 300」を採用しており、この独特なケース構造が大きな特徴となっています。

　主なスペックとして、CPUは「Ryzen 7 5700X」、GPUは「GeForce RTX 5060」を採用。システムメモリーは32GB（DDR4 16GB×2）、ストレージは1TB SSDを搭載しています。さらに、IEEE802.11ac対応の無線LANも標準で備えています。スペック的には、フルHD環境でのゲーミングを存分に楽しめるクラスといえますね。

T300シリーズ
T300シリーズ

CPUクーラーの水冷ヘッドにあるディスプレーには好きな画像を表示できます

　CPUクーラーは水冷ヘッドにディスプレーを備えた240mmの簡易水冷クーラーを採用しており、さまざまな情報やアニメーションを表示して楽しめるようになっています。

T300シリーズ

店頭では全カラーバリエーションを展示中です

　T300シリーズの最大の特徴は全8色のカラーバリエーションを展開している点です。自分の“推し色”のPCを見つけられます。カラーは以下の8色です。

・スノー（ホワイト）（型番 T300-Snow-R57X5060）
・バブルピンク（型番 T300-Bubble Pink-R57X5060）
・ターコイズ（型番 T300-Turquoise-R57X5060）
・ブラック（型番 T300-Black-R57X5060）
・レーシンググリーン（型番 T300-Racing Green-R57X5060）
・マッチャグリーン（型番 T300-Matcha Green-R57X5060）
・ライムストーン（型番 T300-Limestone-R57X5060）
・グラベルサンド（型番 T300-Gravel Sand-R57X5060）

T300シリーズ

店頭価格は19万9800円

T300シリーズ

横向き配置に必要なスタンドと底面カバーのセットは4980円

　川内さんによると、T300シリーズは豊富なカラーバリエーションが最大の魅力とのこと。ちなみに、川内さんのお気に入りカラーは「バブルピンク」だそうです。

T300シリーズ
T300シリーズ

オプションで、ケースに取り付けるディスプレーも販売しています。店頭価格は1万7980円

　横向き配置用のスタンドや追加ディスプレーなど、ドレスアップ用のオプションにも力を入れているそうです。また、水冷ヘッドディスプレーの表示パターンも標準で多数プリインストールしており、見た目のカスタマイズも存分に楽しめる仕様になっています。

　初見では、特に横向き配置時のインテリア性が高く、まるで近未来SFゲームの室内に登場しそうなデザインだと感じました。

T300シリーズ

マザーボードの背面インターフェース（縦置き時は天面側）には、カバーやケースファンを外さないとアクセスできず、やや手間がかかります。ただし、この点は高いデザイン性とのトレードオフといった印象ですね

　店頭在庫については、カラーによってはそのまま持ち帰り可能なものもあるようですが、在庫状況は流動的なため、事前の確認をオススメします。

　ソフマップ なんば店の2階にはT300シリーズの特設展示コーナーがあり、全8色の筐体が並んでいます。ぜひ店頭で実際のカラーとデザインをチェックしてみてください！

T300シリーズの主なスペック
OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
CPU AMD Ryzen 7 5700X（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
CPUクーラー 240mm簡易水冷クーラー（画像表示可能）
メモリー 32GB（16GB×2、DDR4-3200）
ストレージ NVMe Gen4 1TB SSD
グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5060（8GB、GDDR7）
チップセット AMD B550チップセット
ネットワーク 1000BASE-T、Wi-Fi AC、Bluetooth 4.2
電源ユニット 650W（80PLUS Bronze）
サイズ/重量 約342（W）×281（D）×551（H）mm、約20kg
店頭価格 19万9800円

　そのほか、ソフマップ なんば店では、ASUSのポータブルゲーム機「ROG Xbox Ally」「ROG Xbox Ally X」の体験イベントを10月25日〜26日の日程で開催予定です。

　店頭ではすでに販売が開始されていて、実際に触ってみることもできるようです。詳しい続報はソフマップ なんば店公式Xアカウントのアナウンスなどをぜひチェックしてください。

