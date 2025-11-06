合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは11月6日より、同社が配信中の『エデンズリッター グレンツェ』『〇乳 ファンタジーバースト』『リベリオン ギルガメッシュ』の3タイトル合同イベント「ファンタジーポップフェス」を開催中。開催期間は、2025年11月27日まで。

こちらのキャンペーンは、11月5日に公開されたDMM GAMES情報番組「DMM GAMES CONNECT第5弾」にて紹介。また、番組内ではほかにもDMM GAMESの人気タイトルの紹介やキャンペーン情報、ゲーム内アイテムがもらえる番組限定のシリアルコードを公開している。

番組最後には待望の新作タイトルの映像も観られるので、ぜひともチェックしてみよう。

▼DMM GAMES CONNECT 第5弾 視聴URL

https://youtu.be/hswql4Ez3UM

▼番組ラインナップ

●ファンタジーポップフェス（エデンズリッター グレンツェ、〇乳 ファンタジーバースト、リベリオン ギルガメッシュ）

●マブラヴ ガールズガーデン

●終天教団

●千年戦争アイギス

●れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～

●デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

●Deep One 虚無と夢幻のフラグメント

■3タイトル合同！「ファンタジーポップフェス」開催！

『エデンズリッター グレンツェ』『〇乳 ファンタジーバースト』『リベリオン ギルガメッシュ』の3タイトル合同で贈るスペシャルコラボレーションイベント「ファンタジーポップフェス」を開催中。ファンタジーとポップが交差する特別な祭典をぜひとも楽しもう。

3タイトルを横断してプレイすると、大量の「ポップチケット」を獲得可能。集めたポップチケットの枚数に応じて各タイトルで豪華なゲーム内報酬を獲得できるほか、3タイトル合計で最大600連以上のガチャのチャンス！

さらに、総額100万DMMポイント（最大10万DMMポイント）が当たる抽選に参加可能だ。開催期間は、2025年11月27日まで。

エデンズリッター グレンツェ：https://games.dmm.com/detail/edensgrenze

〇乳 ファンタジーバースト：https://games.dmm.com/detail/nyufantasyburst

リベリオン ギルガメッシュ：https://games.dmm.com/detail/rebgilgame

■『マブラヴ ガールズガーデン』『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボ開催中！

期間限定ピックアップガチャでは、鑑 純夏・珠瀬壬姫・御剣冥夜が登場。この機会をお見逃しなく。イベント開催期間は、2025年11月11日まで。

鑑 純夏 ピックアップ期間は、11月11日まで。珠瀬 壬姫・御剣 冥夜 ピックアップ期間は、11月18日までとなる。

マブラヴ ガールズガーデン：https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

■『千年戦争アイギス』がNo,1に！

「ドットイラストのプレイアブルキャラクター実装数日本1位（※TFCO調べ）」を獲得。No,1を記念して、過去最大級の無料召喚キャンペーンなど豪華イベントを実施している。開催期間は、2025年11月6日メンテナンス後から。

■『れじぇくろ！』4周年記念イベント開催中！

新たなプレイ環境として、「DMM GAMES PLAYER版」のリリースが決定。それを記念して、最大100連分のガチャがひける「1日1回無料10連ガチャ」を開催する。そのほかにも、さまざまな4周年記念イベントやキャンペーンを開催中だ。

れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～：https://games.dmm.com/detail/legeclo

■『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常』6周年記念 生放送＆キャンペーン！

デタリキZ 6周年記念キャンペーンを開催中。本日2025年11月6日にはYouTube生放送の配信もされるので楽しみに待とう。

デタリキZ 特別防衛局隊員の日常：https://games.dmm.com/detail/detarikiz

■『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』「鬼橋 紫陽花」レギュラーユニット化！

前回人気投票で多く投票された外伝キャラ「鬼橋 紫陽花」がレギュラーユニットとして登場。豪華なカードイラストでの実装に加え、イベント開催も予定しているのでぜひ参加しよう。開催期間は、2025年11月11日14時まで。

『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』：https://games.dmm.com/detail/deepone

■待望の新作も……？ 続報をお楽しみに！

▼番組内では限定のシリアルコードを公開！

＜シリアルコードプレゼント内容＞

●エデンズリッター グレンツェ：エデンズマテリアル×500／10連召喚チケット×1

●〇乳 ファンタジーバースト：晶石×500／10連召喚チケット×1

●リベリオン ギルガメッシュ：魔虹晶×500／契約キー（10回）×1

●マブラヴ ガールズガーデン：スタンダードガチャチケット×10／ギフトカード×15

●千年戦争アイギス：10連召喚チケット

●れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～：無料10連ガチャチケット

●デタリキZ 特別防衛局隊員の日常：プレミアム10連ガチャチケット

●Deep One 虚無と夢幻のフラグメント：レアガチャチケット×5

※シリアルコードと詳細については、番組内で発表されております。

※ゲームタイトルごとにシリアルコードや入力期間が異なりますので、詳細は番組をご視聴のうえご確認くださいますようお願いいたします。

