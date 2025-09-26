ポケモンは9月25日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新拡張パック「ハイクラスパックex」を発表した。実装日は9月30日15時から。

今回のパックでは、過去に登場した拡張パック「最強の遺伝子(A1)」から「空と海の導き(A4)」までに登場したカードを多数再収録、とくに♦♦♦♦は登場したすべてのカードが再収録される特別なパックになっている。一部のカードにはミラー仕様のホログラムや新しいイラストが用意されているのも特徴だ。

この拡張パックは1パックあたり4枚のカードで構成されており、♦♦♦♦以上が必ず1枚封入されている。いわゆる「アタリ確定」のパックとなっているので、これまでのカードをまとめて入手できるチャンスをお見逃しなく。

ただし、配信期間は2025年9月30日15時～10月30日14時59分と、1ヵ月のみ。10月30日にはリリース1周年を迎えるので、砂時計の使いすぎにも注意したい。

※「ハイクラスパックex」で入手したカードは「ハイクラスパックex」の図鑑に登録される。

※これまでに登場した拡張パックも引き続き開封可能。

【「ハイクラスパックex」に登場するカードの一部】

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。