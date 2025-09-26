アタリ確定「ポケポケ」拡張パック「ハイクラスパックex」1ヵ月の期間限定配信
2025年09月26日 11時45分更新
ポケモンは9月25日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新拡張パック「ハイクラスパックex」を発表した。実装日は9月30日15時から。
今回のパックでは、過去に登場した拡張パック「最強の遺伝子(A1)」から「空と海の導き(A4)」までに登場したカードを多数再収録、とくに♦♦♦♦は登場したすべてのカードが再収録される特別なパックになっている。一部のカードにはミラー仕様のホログラムや新しいイラストが用意されているのも特徴だ。
この拡張パックは1パックあたり4枚のカードで構成されており、♦♦♦♦以上が必ず1枚封入されている。いわゆる「アタリ確定」のパックとなっているので、これまでのカードをまとめて入手できるチャンスをお見逃しなく。
ただし、配信期間は2025年9月30日15時～10月30日14時59分と、1ヵ月のみ。10月30日にはリリース1周年を迎えるので、砂時計の使いすぎにも注意したい。
※「ハイクラスパックex」で入手したカードは「ハイクラスパックex」の図鑑に登録される。
※これまでに登場した拡張パックも引き続き開封可能。
【「ハイクラスパックex」に登場するカードの一部】
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
※画面は開発中のものです。
