ミュージカルファン必見！大晦日に豪華次世代スターが集結「カウントダウンミュージカル」でしか味わえない感動と興奮の年越し！

皆さん、年末の予定は決まっていますか？ まだ決まっていない！という方は、東京国際フォーラムで開催される「カウントダウン ミュージカルコンサート 2025-2026」へ行くのをおすすめします！ ちょっとほかでは味わえない、特別な年越しを経験できますよ！

次世代を担うミュージカルスター大集合

2025年12月31日（水）に、東京国際フォーラム ホールAにて「カウントダウン ミュージカルコンサート 2025-2026」が開催されます。

2023年末に行った「カウントダウン ミュージカルコンサート 2023-2024」に続き、2回目となる今回のコンサートには、岡宮来夢、甲斐翔真、木下晴香、小林唯、sara、東啓介、平間壮一、三浦宏規、森崎ウィン、屋比久知奈ら次世代を担うミュージカルスターが出演。構成・演出には上田一豪、音楽監督は大貫祐一郎、振り付けは加藤敬二と、2023年と同じクリエイター陣が再集結します。

コンサートでは、これまでに出演した作品から厳選したナンバーや、本公演だけのスペシャルコラボを披露する予定となっていますので、お楽しみに。

チケットの一般発売は、11月1日（土）の10:00よりスタートです。

カウントダウン ミュージカルコンサート 2025-2026

日程：2025年12月31日（水）22：00開演

会場：東京国際フォーラム ホールA ［東京都千代田区丸の内3丁目5番1号］

チケット料金：

S席：15,500円 / A席：12,500円 / B席：9,500円 ※全席指定、税込

※出演者並びにスケジュールが変更になる場合もございます。出演者変更の場合でも払い戻しはいたしかねます。

チケット一般発売日：2025年11月1日(土)10:00～

受付URL：

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/cdm2025/ （Pコード：535-875）セブンイレブン店頭

イープラス：https://eplus.jp/cdm2025/ ファミリーマート店頭

ローソンチケット https://l-tike.com/cdm2025/ (Lコード：33127） ローソン／ミニストップ店内（Loppi）

チケットサンライズ https://sunrisetokyo.com/ticket/ オペレーター 0570-077-020(平日10時～18時)