フォアグラ！オマール海老！キャビア！　豪華フレンチと希少ワインで、記念日でもない普通の日を忘れられない思い出の日に変えるお店が8周年記念

新丸ビルに店を構えるフレンチ ワインビストロ「eric’S by Eric Trochon」は2025年10月25日に8周年を迎えることを記念し、フェアを実施。期間限定の料理や、希少ワインが楽しめるまたとない機会です！

豪華な8周年感謝フェア

国家最優秀職人章(M.O.F)受章のEric Trochon (エリック・トロション)が監修する料理が楽しめる新丸ビルのフレンチ ワインビストロ「eric’S by Eric Trochon」は2025年10月25日に8周年を迎えます。10月27日(月)～31日(金)の5日間は8周年感謝フェアを開催。

フェアでは期間限定のお料理、そしてワインラヴァーには堪らない希少ワインや高級ワインを特別価格で提供。

牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ

価格：￥6,200

アワビとキャビア 肝ソース

価格：￥2,200

オマール海老のテルミドール

価格：￥4,200

牛サガリのカルパッチョ

価格：￥1,600

※特別料理の提供は17時から

ワインとフレンチで贅沢な夜が過ごせそう！

eric'S by Eric Trochon

住所：東京都千代田区丸の内1－5－1 新丸の内ビルディング5F

電話番号：03-3212-9305

営業時間：

11:00～23:00(L.O料理22:00 / ドリンク22:30)

日曜、祝日11:00～22:00(L.O料理21:00 / ドリンク21:30)