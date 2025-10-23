ディースリー・パブリッシャーは10月23日、爽快サイボーグJKアクションシューティング『ゼンシンマシンガール』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）で発売。

価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6980円、ダウンロード専売のデラックスエディションは9460円だ。なお、PC版は、発売後14日間は10％オフで購入できるローンチ割引を実施している。

▼購入情報は公式サイトをチェック！

https://www.d3p.co.jp/zmg/

なお、本作のことが1分でわかるトレーラーを公開中。本作がどんなゲームか気になる人は、こちらもあわせてチェックしよう。

▼1分でわかる『ゼンシンマシンガール』トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=99mza6c31Sw

●PlayStation 5／Nintendo Switch 2ダウンロード版デラックスエディション

追加アクセサリーやコスチュームなど、各種DLCがセットになったデラックスエディションも発売中。

※デラックスエディションはPlayStation 5/Nintendo Switch 2版のみの販売となります。

※こちらのセットに含まれるDLCは、発売日以降に単体でもご購入いただけます。重複購入にご注意ください。

●PlayStation 5／Nintendo Switch 2初回特典＆早期購入特典

ダウンロード版デラックスエディションの早期購入特典として「リョウコ専用『お姉チャンバラORIGIN』彩の戦闘服」が、パッケージ版初回封入特典／ダウンロード版早期購入特典として「アケミ専用『お姉チャンバラORIGIN』咲の制服」が付いてくる。

【ダウンロード版デラックスエディション早期購入特典】

リョウコ専用『お姉チャンバラORIGIN』彩の戦闘服

【パッケージ版初回封入特典/ダウンロード版早期購入特典】

アケミ専用『お姉チャンバラORIGIN』咲の制服

※パッケージ版は初回製造分のみ、ダウンロード版は2026年3月31日までに購入いただいた方に付属する特典です。

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

●PC（Steam／Epic Games Store）版早期購入特典

PC版の早期購入特典として、「アケミ専用『お姉チャンバラORIGIN』咲の制服」が付く。

アケミ専用『お姉チャンバラORIGIN』咲の制服