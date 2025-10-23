DLC情報などもあわせてお届け！
“撃ちまくり＆斬りまくり”爽快サイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』が本日発売！
ディースリー・パブリッシャーは10月23日、爽快サイボーグJKアクションシューティング『ゼンシンマシンガール』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）で発売。
価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6980円、ダウンロード専売のデラックスエディションは9460円だ。なお、PC版は、発売後14日間は10％オフで購入できるローンチ割引を実施している。
▼購入情報は公式サイトをチェック！
なお、本作のことが1分でわかるトレーラーを公開中。本作がどんなゲームか気になる人は、こちらもあわせてチェックしよう。
▼1分でわかる『ゼンシンマシンガール』トレーラー
https://www.youtube.com/watch?v=99mza6c31Sw
●PlayStation 5／Nintendo Switch 2ダウンロード版デラックスエディション
追加アクセサリーやコスチュームなど、各種DLCがセットになったデラックスエディションも発売中。
※デラックスエディションはPlayStation 5/Nintendo Switch 2版のみの販売となります。
※こちらのセットに含まれるDLCは、発売日以降に単体でもご購入いただけます。重複購入にご注意ください。
●PlayStation 5／Nintendo Switch 2初回特典＆早期購入特典
ダウンロード版デラックスエディションの早期購入特典として「リョウコ専用『お姉チャンバラORIGIN』彩の戦闘服」が、パッケージ版初回封入特典／ダウンロード版早期購入特典として「アケミ専用『お姉チャンバラORIGIN』咲の制服」が付いてくる。
【ダウンロード版デラックスエディション早期購入特典】
リョウコ専用『お姉チャンバラORIGIN』彩の戦闘服
【パッケージ版初回封入特典/ダウンロード版早期購入特典】
アケミ専用『お姉チャンバラORIGIN』咲の制服
※パッケージ版は初回製造分のみ、ダウンロード版は2026年3月31日までに購入いただいた方に付属する特典です。
※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。
●PC（Steam／Epic Games Store）版早期購入特典
PC版の早期購入特典として、「アケミ専用『お姉チャンバラORIGIN』咲の制服」が付く。
アケミ専用『お姉チャンバラORIGIN』咲の制服
※2026年4月2日2時までに購入いただいた方に付属する特典です。
※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。