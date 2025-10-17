ゲーム  >  サイボーグJKが巨悪企業をぶっ潰す！『ゼンシンマシンガール』ローンチトレーラーを本日21時にプレミア公開

いよいよ来週、2025年10月23日に発売！

サイボーグJKが巨悪企業をぶっ潰す！『ゼンシンマシンガール』ローンチトレーラーを本日21時にプレミア公開

2025年10月17日 14時40分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　ディースリー・パブリッシャーは10月17日、完全新作アクションシューティング『ゼンシンマシンガール』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）］について、ローンチトレーラーをD3P公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開すると発表。公開時間は、21時より。

　映像の最後にはうれしい特報（？）もあるかもとのことなので、プレミア公開のリマインダー通知＆チャンネル登録をお忘れなく。

　ゲームの発売日は、2025年10月23日予定。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6980円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9460円だ。

▼『ゼンシンマシンガール』ローンチトレーラー（10月17日21時よりプレミア公開）

https://www.youtube.com/watch?v=KcV9rJNIrxI

　本作の公式サイトではボスやシステム、DLCなど、さまざまな情報が公開されている。あわせてチェックしよう。

▼公式サイト

https://www.d3p.co.jp/zmg/

【ゲーム情報】

タイトル：ゼンシンマシンガール
ジャンル：アクションシューティング
販売：ディースリー・パブリッシャー
開発：ユークス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：2025年10月23日予定
価格：
　通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）
　デラックスエディション：9460円（ダウンロード版）
CERO：D（17歳以上対象）

©2025 YUKE’S ©2025 D3PUBLISHER

■関連サイト

