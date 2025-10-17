サイボーグJKが巨悪企業をぶっ潰す！『ゼンシンマシンガール』ローンチトレーラーを本日21時にプレミア公開

ディースリー・パブリッシャーは10月17日、完全新作アクションシューティング『ゼンシンマシンガール』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）］について、ローンチトレーラーをD3P公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開すると発表。公開時間は、21時より。

映像の最後にはうれしい特報（？）もあるかもとのことなので、プレミア公開のリマインダー通知＆チャンネル登録をお忘れなく。

ゲームの発売日は、2025年10月23日予定。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6980円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9460円だ。

▼『ゼンシンマシンガール』ローンチトレーラー（10月17日21時よりプレミア公開）

https://www.youtube.com/watch?v=KcV9rJNIrxI

本作の公式サイトではボスやシステム、DLCなど、さまざまな情報が公開されている。あわせてチェックしよう。

▼公式サイト

https://www.d3p.co.jp/zmg/

【ゲーム情報】

タイトル：ゼンシンマシンガール

ジャンル：アクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2025年10月23日予定

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9460円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 YUKE’S ©2025 D3PUBLISHER