いよいよ来週、2025年10月23日に発売！
サイボーグJKが巨悪企業をぶっ潰す！『ゼンシンマシンガール』ローンチトレーラーを本日21時にプレミア公開
2025年10月17日 14時40分更新
ディースリー・パブリッシャーは10月17日、完全新作アクションシューティング『ゼンシンマシンガール』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）］について、ローンチトレーラーをD3P公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開すると発表。公開時間は、21時より。
映像の最後にはうれしい特報（？）もあるかもとのことなので、プレミア公開のリマインダー通知＆チャンネル登録をお忘れなく。
ゲームの発売日は、2025年10月23日予定。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6980円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9460円だ。
▼『ゼンシンマシンガール』ローンチトレーラー（10月17日21時よりプレミア公開）
https://www.youtube.com/watch?v=KcV9rJNIrxI
本作の公式サイトではボスやシステム、DLCなど、さまざまな情報が公開されている。あわせてチェックしよう。
▼公式サイト
【ゲーム情報】
タイトル：ゼンシンマシンガール
ジャンル：アクションシューティング
販売：ディースリー・パブリッシャー
開発：ユークス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：2025年10月23日予定
価格：
通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9460円（ダウンロード版）
CERO：D（17歳以上対象）
©2025 YUKE’S ©2025 D3PUBLISHER
