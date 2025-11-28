ディースリー・パブリッシャーは11月28日、毎週金曜日にD3P公式YouTubeチャンネルにて公開している『ゼンシンマシンガール』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）］のゲームプレイ動画第9弾「DLC紹介編③」を公開。

今回公開された動画では、2025年11月27日より配信開始されたマシンガールのクールでキュートでラブリーな追加コスチューム2種と、戦闘中のBGMを変更できる追加機能「ミュージックチェンジャー」について紹介している。チャンネル登録をして、ぜひともチェックしよう。

▼ゲームプレイ動画「DLC紹介編③」

https://www.youtube.com/watch?v=YlioUc9OHYU

■追加コスチューム 【2025年11月27日配信】

●コスチューム「セーラー風ビキニ」2色セット（着まわしOK）

価格：440円

●コスチューム「昭和の学校指定水着」（着まわしOK）

価格：330円

●機能追加「テーマソングをBGMにしよ！」

価格：440円

【ゲーム情報】

タイトル：ゼンシンマシンガール

ジャンル：アクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2025年10月23日）

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9460円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 YUKE’S ©2025 D3PUBLISHER