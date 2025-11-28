2種のコスチュームと追加機能を2025年11月27日より配信中！
お待ちかねの水着回!?『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画第9弾「DLC紹介編③」を公開
ディースリー・パブリッシャーは11月28日、毎週金曜日にD3P公式YouTubeチャンネルにて公開している『ゼンシンマシンガール』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）］のゲームプレイ動画第9弾「DLC紹介編③」を公開。
今回公開された動画では、2025年11月27日より配信開始されたマシンガールのクールでキュートでラブリーな追加コスチューム2種と、戦闘中のBGMを変更できる追加機能「ミュージックチェンジャー」について紹介している。チャンネル登録をして、ぜひともチェックしよう。
▼ゲームプレイ動画「DLC紹介編③」
https://www.youtube.com/watch?v=YlioUc9OHYU
■追加コスチューム 【2025年11月27日配信】
●コスチューム「セーラー風ビキニ」2色セット（着まわしOK）
価格：440円
●コスチューム「昭和の学校指定水着」（着まわしOK）
価格：330円
●機能追加「テーマソングをBGMにしよ！」
価格：440円
【ゲーム情報】
タイトル：ゼンシンマシンガール
ジャンル：アクションシューティング
販売：ディースリー・パブリッシャー
開発：ユークス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：発売中（2025年10月23日）
価格：
通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9460円（ダウンロード版）
CERO：D（17歳以上対象）
©2025 YUKE’S ©2025 D3PUBLISHER