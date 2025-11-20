ディースリー・パブリッシャーは11月20日、SIMPLEシリーズ最新作となる喧嘩バトルアクションゲーム『THE ヤンキーブラザー』［Nintendo Switch／PC（Steam）］について、発売に向けたカウントダウンとして、Amazonギフトカード 1000円分が抽選でもらえるXフォロー＆リポストキャンペーンを開催。開催期間は、2025年11月26日23時59分まで。

本作の発売日は2025年11月27日、価格はパッケージ版が2800円／ダウンロード版が2000円だ。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名：『THE ヤンキーブラザー』11月27日発売‼カウントダウンキャンペーン

開催期間：2025年11月20日～11月26日23時59分まで

参加方法：

①開催期間中にXのディースリー・パブリッシャーアカウント（@D3_PUBLISHER）をフォロー

②対象ポストをリポスト

対象ポストURL：https://x.com/D3_PUBLISHER/status/1991340731550584964

賞品：Amazonギフトカード 1000円分を抽選で20名にプレゼント

キャンペーン応募規約：https://www.d3p.co.jp/company/terms/campaign/

※キャンペーン応募規約にご同意の上、参加をお願いいたします。

■『THE ヤンキーブラザー』とは

SIMPLEシリーズ最新作『THE ヤンキーブラザー』は、まさかの ヤンキー×ローグライトの完全新作。新世代ヤンキーたちが簡単操作で痛快ド派手に暴れまくれる、喧嘩バトルアクションゲームだ。

ヤンキーブラザーオンリーワンの「喧嘩麻雀システム」や「相棒スロットシステム」。さらに、SIMPLEらしさも健在の「二つ名獲得システム」など、闘い続けることで強さが加速していく爆上げノンストップアクション。

SIMPLEシリーズと呼ぶにはあまりにも膨大な強化システムで、1プレイで至れる強さのパターン数は100兆超え。想像を超えた強さのさらにその先は……!?

魅力的な新世代ヤンキーたちの拳（コブシ）と言魂（ラップ）が交錯する群像劇を楽しもう。ブラザー応援2人プレイも搭載している。

■ニンテンドーeショップでは、今なら10％オフで購入可能！

ただ今、ニンテンドーeショップにて予約受付中。2025年12月10日23時50分までの期間限定で、10％オフのセールを実施中だ。

▼製品ページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069576

【ゲーム情報】

タイトル：THE ヤンキーブラザー

ジャンル：ヤンキー喧嘩バトルアクション

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：ZOC

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2025年11月27日

価格：2800円（パッケージ版）／2000円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

※2人プレイはブラザー応援プレイとなります。

CERO：B（12才以上対象）

©2025 ZOC ©2025 D3PUBLISHER