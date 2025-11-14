ゲームプレイ動画第7弾「DLC紹介編②」も公開！
『ゼンシンマシンガール』 PS5／Switch 2にてゲームトライアル＆無料体験版を配信中！
ディースリー・パブリッシャーは11月14日、発売中のアクションシューティング『ゼンシンマシンガール』について、2025年11月13日より、Nintendo Switch 2版にてゲーム序盤を楽しめる無料体験版の配信。
また、PlayStation 5版ではPlayStation Plusプレミアムに加入者限定で2時間のゲームトライアルも実施している。
本作が気になっていた人は、この機会にぜひ体験版・ゲームトライアルをプレイしてみてはいかがだろうか。詳細は各ストアページを確認してほしい。
※Nintendo Switch 2の体験版では、製品版と一部仕様が異なります。また、セーブ機能及び製品版へのセーブデータ引継ぎ機能はございません。
▼PlayStationStore
https://store.playstation.com/concept/10012949
▼My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097445
■ゲームプレイ動画第7弾「DLC紹介編②」を本日公開
本日D3P公式YouTubeチャンネルにて公開されたゲームプレイ動画第7弾「DLC紹介編②」では、2025年11月13日より配信開始されたマシンガールのクールでキュートな追加コスチューム3種を紹介している。ぜひともチェックしよう！
▼ゲームプレイ動画「DLC紹介編②
https://www.youtube.com/watch?v=4F7uili08YE
●11月13日配信の追加コスチューム
コスチューム「制服交換しよ！」
価格：220円
リョウコ専用コスチューム「かわいいビキニ」3色セット
価格：330円
アケミ専用コスチューム「クールなビキニ」3色セット
価格：330円
※【重複購入にご注意】本DLCはPS5／Switch 2版『ゼンシンマシンガール デラックスエディション』『ゼンシンマシンガール シーズンパス』に含まれます。
※PC（Steam）版は販売形態・価格が異なる場合がございます。詳しくはストアページをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：ゼンシンマシンガール
ジャンル：アクションシューティング
販売：ディースリー・パブリッシャー
開発：ユークス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：発売中（2025年10月23日）
価格：
通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9460円（ダウンロード版）
CERO：D（17歳以上対象）
©2025 YUKE’S ©2025 D3PUBLISHER