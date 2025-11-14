ディースリー・パブリッシャーは11月14日、発売中のアクションシューティング『ゼンシンマシンガール』について、2025年11月13日より、Nintendo Switch 2版にてゲーム序盤を楽しめる無料体験版の配信。

また、PlayStation 5版ではPlayStation Plusプレミアムに加入者限定で2時間のゲームトライアルも実施している。

本作が気になっていた人は、この機会にぜひ体験版・ゲームトライアルをプレイしてみてはいかがだろうか。詳細は各ストアページを確認してほしい。

※Nintendo Switch 2の体験版では、製品版と一部仕様が異なります。また、セーブ機能及び製品版へのセーブデータ引継ぎ機能はございません。

▼PlayStationStore

https://store.playstation.com/concept/10012949

▼My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097445

■ゲームプレイ動画第7弾「DLC紹介編②」を本日公開

本日D3P公式YouTubeチャンネルにて公開されたゲームプレイ動画第7弾「DLC紹介編②」では、2025年11月13日より配信開始されたマシンガールのクールでキュートな追加コスチューム3種を紹介している。ぜひともチェックしよう！

▼ゲームプレイ動画「DLC紹介編②

https://www.youtube.com/watch?v=4F7uili08YE

●11月13日配信の追加コスチューム

コスチューム「制服交換しよ！」

価格：220円

リョウコ専用コスチューム「かわいいビキニ」3色セット

価格：330円

アケミ専用コスチューム「クールなビキニ」3色セット

価格：330円

※【重複購入にご注意】本DLCはPS5／Switch 2版『ゼンシンマシンガール デラックスエディション』『ゼンシンマシンガール シーズンパス』に含まれます。

※PC（Steam）版は販売形態・価格が異なる場合がございます。詳しくはストアページをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼンシンマシンガール

ジャンル：アクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2025年10月23日）

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9460円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 YUKE’S ©2025 D3PUBLISHER