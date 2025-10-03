ディースリー・パブリッシャーは10月3日、毎週金曜日にD3P公式YouTubeチャンネルにて公開しているNintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）用ソフト『ゼンシンマシンガール』のゲームプレイ動画について、第3弾「強化改造編」を配信した。

本動画では、マシンガールの性能アップに必須な「強化改造」で得られるさまざまな能力について解説。チャンネル登録して、チェックしてみてはいかがだろうか。

ゲームの発売日は2025年10月23日予定、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6980円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9460円だ。

▼『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画「強化改造編」

https://www.youtube.com/watch?v=ar9t8ipcJfA

TGS公式番組“（ほぼ）完全版”10月4日21時よりプレミア公開！

2025年9月27日に公開された東京ゲームショウ2025公式番組「『ゼンシンマシンガール』生プレイ大公開スペシャル！」の（ほぼ）完全版を、2025年10月4日21時よりプレミア公開決定。

公式番組では尺の都合上、惜しくもカットされたゲームプレイを（ほぼ）余すところなく紹介。視聴者プレゼントを賭けたチャレンジ企画も実施するので、プレミア公開のリマインダー通知＆チャンネル登録を忘れずに。

▼『ゼンシンマシンガール』生プレイ大公開スペシャル！（10月4日21時よりプレミア公開）

https://www.youtube.com/watch?v=Af25wk9e0s4

【ゲーム情報】

タイトル：ゼンシンマシンガール

ジャンル：アクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2025年10月23日予定

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9460円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 YUKE’S ©2025 D3PUBLISHER