2025年11月6日には「チアガール」や「ラブリーなナース」「バニーガール」衣装を配信！

ディースリー・パブリッシャーは11月7日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『ゼンシンマシンガール』について、同社の公式YouTubeチャンネルにてゲームプレイ動画第6弾「DLC紹介編①」を公開。

今回公開された映像では、2025年11月6日より配信開始されたマシンガールのクールでキュートでラブリーな追加コスチューム3種を紹介している。ゲームプレイ動画は毎週金曜日に配信しているので、視聴して、チャンネル登録もしてみてはいかがだろうか。

▼『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画「DLC紹介編①」

https://www.youtube.com/watch?v=qvkwKFzZoNE

■2025年11月6日配信の追加コスチューム

●コスチューム「チアガール」2色セット（着まわしOK）

価格：440円

●コスチューム「ラブリーなナース」2色セット（着まわしOK）

価格：440円

●コスチューム「バニーガール」2色セット（一部着まわしOK）

価格：440円

※【重複購入にご注意】本DLCはPS5／Switch2版「ゼンシンマシンガール デラックスエディション」「ゼンシンマシンガール シーズンパス」に含まれます。

※PC（Steam）版は販売形態・価格が異なる場合がございます。詳しくはストアページをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼンシンマシンガール

ジャンル：アクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2025年10月23日）

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9460円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 YUKE’S ©2025 D3PUBLISHER