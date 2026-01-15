Appleは1月14日、iPhone、iPad、Macでプレイできる「Apple Arcade」にて、2月5日より「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII Arcade Edition」「レトロケード」「Felicity's Door」「I Love Hue Too+」が登場すると発表した。

なかでも「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII Arcade Edition」は、2Kが贈る人気ストラテジーゲーム最新作。歴史上の偉人となって文明の発展を目指すのだが、「あと1ターン」だけ遊ぼう、が延々と続く中毒性の高さで有名だ。

PCやコンソールではなく、iPhoneで場所を選ばず手軽に遊べるのはユーザーにとって朗報だろう。

そのほか、1980年代のゲームセンターを再現した「レトロケード」、不思議な夢の世界へ旅立つリズムゲーム「Felicity's Door」、色と光と形に満ちたサイケデリックなパズルゲーム「I Love Hue Too+」が追加される。

サブスクリプションサービス「Apple Arcade」では、月額900円で200以上のゲームが遊び放題。この機会に検討してみてはいかがだろうか。

