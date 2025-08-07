2Kは8月7日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）／Nintendo Switch 2版『NBA 2K26』において、NBAの熱気とリアルさをかつてないレベルで再現する、表現力と没入感の強化を発表した。選手の再現度向上、臨場感あふれるアリーナの雰囲気、熱のこもった実況解説、目を奪われる演出など、『NBA 2K26』はゲームにおけるリアリティーの限界をさらに押し広げているという。

ゲームの発売日は2025年9月5日予定、価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

Visual Concepts社NBA開発担当バイスプレジデント エリック・ボーニッシュ氏コメント 「私たちの望みは、現実とゲームの境界線を可能なかぎり曖昧にすることであり、『NBA 2K26』ではこれまで以上にリアルな表現を実現しています。大きなものから小さなものまで、あらゆるディテールが、応援しているチームが実際にゲーム内のアリーナにいるかのような感覚を与えます。天井から吊るされたチャンピオンシップバナー、印象的な実況解説、スタンドからの声援や野次を飛ばすファンたちまで、何もかもがまるで現実のようです。」

『NBA 2K26』の強化ポイント

●プレイヤーの再現度：『NBA 2K26』では、各選手の肌の微細なディテールを際立たせる新しいシェーダー技術により、各選手の再現度の進化がよりはっきりと実感できる。この最新のシェーディング技術により、ユニフォームの背中に刺繍された選手名の曲線や極細の縫い目、激しいダンクの後に浮き出る筋肉の輪郭など、ゲームのディテールがより鮮明でダイナミックになった。

●アリーナのビジュアル：新しいスキンシェーダーに加えて、ライティングも再設計され、光の強度や色補正が大幅に向上。これにより、アリーナのまばゆい照明の下で選手たちが輝き、光を反射する様子がよりリアルに表現される。また、新しいフロアシェーダーも導入され、すべてのコートにさらなる自然な質感と光沢が加えられ、木目の色味の違いまで忠実に再現される。

●アリーナの雰囲気：観客のバリエーションが大幅に拡充され、ユニークなキャラクターモデルが2倍に増えている。これにより、体格、顔立ち、年齢の多様性が広がり、NBAの幅広いファン層をより正確に反映できるようになった。観客席のファンたちは、ラリータオルやフォームフィンガー、さらにはゴム製のチキンを手にしてチームを応援。一部のアリーナでは、ファンはアリーナ提供のLEDリストバンドを装着しており、選手紹介やビッグプレイの後などに、光の演出を生み出すために使用する。

●チーム固有の要素：各アリーナの天井にあるスポットライトの形状から、クリッパーズ本拠地の立見席「ザ・ウォール」やピストンズのコートサイドラウンジまで、『NBA 2K26』に登場する全30のアリーナは、現実世界の実際のアリーナを忠実に再現している。さらに、リーグ内の各チームは、それぞれが試合前の儀式を持っており、たとえばライトショーで特定のパターンを描いたり、コートをチームカラーで照らしたり、花火につづいて薄い霧でアリーナを包み込んだりする。

●実況ボイスと試合終盤の実況：2Kではおなじみのケビン・ハーランさん、グレッグ・アンソニーさん、スタン・ヴァン・ガンディさん、シャムズ・キャラニアさんとともに、今年はティム・レグラーさんが放送ブースに加わる。また、『NBA 2K26』では、新しい場内アナウンサーや英語以外の言語の実況解説も聞くことができる。さらに、接戦の試合終盤には、アリーナの興奮に呼応して実況のトーンも熱を帯びたものへと変化する。

●ビッグモーメント：NBAカップの細かな描写を含め、さまざまなアワードの受賞や記憶に残る瞬間が描写される。MVPからルーキー・オブ・ザ・イヤーまで、7つのNBAレギュラーシーズン賞はどれも受賞後最初のホームゲームで選手に授与される。さらに、タイトルを獲得すると、天井の垂木に優勝チームのバナーが掲げられ、その偉業を讃えられる。何年にもわたって実績を重ねていくなかで、これらのダイナミックなバナーはNBAの歴史における自分の存在を常に思い出させてくれる存在であり、栄光の証となる。

プレイヤーのインタラクションやインスタントリプレイなど、最新情報を含む詳細については、コートサイドレポートを確認してほしい。ゲームの詳しい情報は、公式サイトをチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：NBA 2K26

ジャンル：スポーツ

販売：2K

開発：Visual Concepts

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

発売日：2025年9月5日予定

※スーパースター エディションとノーダウト エディションは早期アクセスで8月30日からプレイ可能。

価格：

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／XSX|S／PCスーパースター エディション：1万4080円（ダウンロード版）

PS5／XSX|S／PCノーダウト エディション：1万5180円（ダウンロード版）★

※PS5／PS4／Switch／Switch 2はパッケージ版も発売。

★は2025年9月7日までの期間限定販売。

CERO：A（全年齢対象）

© 2005-2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by 2K. 2K, T2, and related logos, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. © 2025 NBA Properties, Inc. All rights reserved. © 2025 the National Basketball Players Association. All rights reserved. © 2025 Sony Interactive Entertainment LLC. “PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PS5 logo”, “PS5”, “PS4 logo”, “PS4”, “PlayStation Shapes Logo” and “Play Has No Limits” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. The ESRB ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.