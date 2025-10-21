【東京は11月1日から6日】旅するように現れる幻の人気カスタードスイーツ専門店「アイラブカスタードヌフヌフ」の催事出店、この冬の全旅程！

福岡と長崎を訪れた人から「あっという間に食べてしまう」と口コミが絶えないカスタードスイーツ専門店「I LOVE CUSTARD NEUFNEUF(アイラブカスタードヌフヌフ)」のスイーツ。

11月1日（土）からグランスタ東京スクエアゼロに催事出店し、しかも催事限定の新スイーツ「ティグレ」を販売するとのこと！ 福岡と長崎には常設店がありますが、それ以外の地域ではではなかなか出合えないレアなカスタードスイーツ、ぜひ食べたい！

カスタード好きは見逃せない！

11月1日（土）から6日（木）まで、グランスタ東京スクエアゼロに「アイラブカスタードヌフヌフ」が催事出店します。

ティグレ

4個入 ￥1,296（税込）

取扱店舗：I LOVE CUSTARD NEUF NEUF催事店舗

卵のコクが広がるカスタード風味をしっとりと焼き上げたスイーツ。真ん中にはカラメルチップを加えたチョコレートを流し込み、ひと口味わうとカスタードとチョコレートの甘さがやさしく広がります。

福岡と長崎の常設店でも味わえない、催事限定のスイーツです。

アイラブカスタードクッキー

10枚入 ￥1,080円、20枚入 ￥2,160、30枚入 ￥3,240（各税込）

カスタードのような優しい味わいのチョコを、薄く焼きあげたクッキーでサンド。さくさくほろりと口どけの良い食感がたまりません。

各地域での催事出店の予定は以下の通りです！

I LOVE CUSTARD NEUFNEUF(アイラブカスタードヌフヌフ) 催事出店



●関東地区

出店場所：グランスタ東京スクエアゼロ

出店期間：2025年11月1日(土)～11月6日(木)



●東北地区

出店場所：仙台駅東西自由通路店

出店期間：2025年10月24日(金)～11月4日(火)



●中国地区

出店場所：広島そごう店

出店期間：2025年11月11日(火)～11月17日(月)



●関西地区

出店場所：大阪高島屋店

出店期間：2025年11月19日(水)～11月25日(火)



●九州地区

出店場所：アミュプラザ長崎店

出店期間：2025年12月26日(金)～2026年1月13日(火)

