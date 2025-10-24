東京駅で月・火・水だけしか会えない、コーヒーカップみたいな「ご褒美ティラミス」が罪深すぎる

東京駅の人気スイーツブランドの１つ「喫茶店に恋して。」。これまでにもたくさんの人気スイーツを生み出してきましたが、今回新たに販売するのは、まるでコーヒーカップのような見た目がかわいすぎるティラミス、その名も「喫茶ティラミス」です。

しかもこの喫茶ティラミス、東京駅限定なうえに、月・火・水曜日にしか販売されないというレアキャラなんです。そんなの罪深過ぎるでしょ！

週に３日だけ出会える東京駅限定ティラミス

「喫茶店に恋して。」は、「喫茶ティラミス」を月・火・水曜日の週3回のみの限定で、11⽉4⽇(火)から販売します。

喫茶ティラミス ※要冷蔵

価格：2個入 ￥1,620

販売日時：

月・火・水曜日のみ

各曜日1日2回 ①11:00～ ②15:00～の販売

※おひとりさま5点限り

※各回30箱 なくなり次第終了です

※冷凍状態でのお渡しです

※冷蔵庫で解凍してお召し上がりください。（解凍時間の⽬安3〜4時間）

まるでコーヒーカップのようなティラミスケーキが新登場。北海道産マスカルポーネを合わせたムースのカップに、ブラジル産コーヒーを使用したほろにがコーヒーソースをとろ～りと注いでいます。ムースの中には、コーヒーシロップを染み込ませたスポンジ生地とパリッとチョコレートをイン。サクサクのココアクランブルとともに仕上げています。

見た目も味わいも新感覚のティラミスケーキです。

喫茶店に恋して。 グランスタ東京店

場所：JR東京駅構内B1改札内 グランスタ東京（銀の鈴エリア）

営業時間： 8:00～22:00、日・祝 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は、22：00まで営業