東京駅で月・火・水だけしか会えない、コーヒーカップみたいな「ご褒美ティラミス」が罪深すぎる
東京駅の人気スイーツブランドの１つ「喫茶店に恋して。」。これまでにもたくさんの人気スイーツを生み出してきましたが、今回新たに販売するのは、まるでコーヒーカップのような見た目がかわいすぎるティラミス、その名も「喫茶ティラミス」です。
しかもこの喫茶ティラミス、東京駅限定なうえに、月・火・水曜日にしか販売されないというレアキャラなんです。そんなの罪深過ぎるでしょ！
週に３日だけ出会える東京駅限定ティラミス
「喫茶店に恋して。」は、「喫茶ティラミス」を月・火・水曜日の週3回のみの限定で、11⽉4⽇(火)から販売します。
喫茶ティラミス ※要冷蔵
価格：2個入 ￥1,620
販売日時：
月・火・水曜日のみ
各曜日1日2回 ①11:00～ ②15:00～の販売
※おひとりさま5点限り
※各回30箱 なくなり次第終了です
※冷凍状態でのお渡しです
※冷蔵庫で解凍してお召し上がりください。（解凍時間の⽬安3〜4時間）
まるでコーヒーカップのようなティラミスケーキが新登場。北海道産マスカルポーネを合わせたムースのカップに、ブラジル産コーヒーを使用したほろにがコーヒーソースをとろ～りと注いでいます。ムースの中には、コーヒーシロップを染み込ませたスポンジ生地とパリッとチョコレートをイン。サクサクのココアクランブルとともに仕上げています。
見た目も味わいも新感覚のティラミスケーキです。
喫茶店に恋して。 グランスタ東京店
場所：JR東京駅構内B1改札内 グランスタ東京（銀の鈴エリア）
営業時間： 8:00～22:00、日・祝 8:00～21:00
※翌日が休日の場合は、22：00まで営業
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。