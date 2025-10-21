「今年って秋あった？」すれ違ってしまった秋に出会える最高のマロンパエフェ

ケーキやプリンなど数あるスイーツの中でも、パフェって別格の魅力がある気がします。グラスの中の美しい層、華やかなビジュアル、そしていろいろな味が同時に楽しめるところ…。最高です。

東京ステーションホテルに登場したパフェも言わずもがな。秋らしく栗がたっぷりで、シックなのに華やかで、大人っぽいスイーツです。美味しそう！

栗！栗！栗！

東京ステーションホテルのロビーラウンジで、マロンパフェの提供が始まりました。

マロンパフェ

単品 ￥4,000、コーヒー または 紅茶とのセット ￥5,800（各税・サ込）

※1日10食限定

和栗とフランス栗を使った一品。芳醇で奥深い栗の甘みと、洋梨やカシスのみずみずしさや爽やかな酸味がアクセントを添えます。トップにはマロングラッセや渋皮栗のコンポートをあしらって、栗本来の美味しさもしっかり楽しめます。

マロンパフェ

期間：2025年10月18日（土）～11月30日（日）

時間：11:00～20:00（19:30 L.O.）

場所：東京ステーションホテル1F ロビーラウンジ

お問い合わせ：公式サイト

電話：03-5220-1260 (直通10:00～18:00)

※ご予約は承っておりません。