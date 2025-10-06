発表！ 絶対外さない丸の内・最新手土産リストTOP10
ビジネスシーンでの手土産って結構難しいもの。日持ちして持ち運びやすく、ひと目で「いいものだ」と分かることも大事です。
法人向けデリバリーサービス「TANOMO GIFT」が発表した9月の人気手土産ランキング、かなり参考になりそうです。
これを選べば間違いない
1位 OKOSHIYA 24 pieces
OKOSHIYA TOKYO
グルテンフリーの玄米、うるち米を使用したシリーズ全12種類がアソートされたギフトセット。さまざまな味が楽しめ、個包装になっているところも◎！
2位：プティガトー TK-34
東京會舘 丸の内本舘
マンゴーの香り豊かなクッキーやココナッツを焼き込んだクッキーなど、14種類のクッキーの詰め合わせ。
3位：サブレ・エシレ
エシレ・メゾン デュ ブール
エシレバターを100%使用したリッチな味わいのバターサブレ。行列必至、リピーター続出で喜ばれること間違いなし。
4位：アペロ36
Beans Nuts
ナッツブランドの「Beans Nuts」。「クロカンカシュー ポルチーニ」などの定番アイテムと季節限定アイテムを甘辛バランスよく詰め合わせています。
5位：KOMU MONAKA 8pcs
KOMU WAGASHI
多様なあんこと最中種の組み合わせで、あんこのおいしさを引き出す手作りもなか。4つのフレーバーが2個ずつ入っています。
5位以下のランキング商品はこちらからチェックしてみてください！