発表！ 絶対外さない丸の内・最新手土産リストTOP10

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
法人向けデリバリーサービス「TANOMO GIFT」が発表した9月の人気手土産ランキング

　ビジネスシーンでの手土産って結構難しいもの。日持ちして持ち運びやすく、ひと目で「いいものだ」と分かることも大事です。

　法人向けデリバリーサービス「TANOMO GIFT」が発表した9月の人気手土産ランキング、かなり参考になりそうです。

これを選べば間違いない

1位　OKOSHIYA 24 pieces
OKOSHIYA TOKYO

9月の人気手土産ランキング1位　OKOSHIYA 24 pieces

　グルテンフリーの玄米、うるち米を使用したシリーズ全12種類がアソートされたギフトセット。さまざまな味が楽しめ、個包装になっているところも◎！

2位：プティガトー TK-34
東京會舘 丸の内本舘

9月の人気手土産ランキング2位：プティガトー TK-34

　マンゴーの香り豊かなクッキーやココナッツを焼き込んだクッキーなど、14種類のクッキーの詰め合わせ。

3位：サブレ・エシレ
エシレ・メゾン デュ ブール

9月の人気手土産ランキング3位：サブレ・エシレ

　エシレバターを100%使用したリッチな味わいのバターサブレ。行列必至、リピーター続出で喜ばれること間違いなし。

4位：アペロ36
Beans Nuts

9月の人気手土産ランキング4位：アペロ36

　ナッツブランドの「Beans Nuts」。「クロカンカシュー ポルチーニ」などの定番アイテムと季節限定アイテムを甘辛バランスよく詰め合わせています。

5位：KOMU MONAKA 8pcs
KOMU WAGASHI

9月の人気手土産ランキング5位：KOMU MONAKA 8pcs

　多様なあんこと最中種の組み合わせで、あんこのおいしさを引き出す手作りもなか。4つのフレーバーが2個ずつ入っています。

　5位以下のランキング商品はこちらからチェックしてみてください！

TANOMO GIFT 人気ランキング2025年9月

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト