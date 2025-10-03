全長1.2km、250本の街路樹を彩る77.5万球のシャンパンゴールドの光！ 丸の内が1年で1番輝くイルミネーションの季節が今年もやって来る！

丸の内の冬の風物詩「丸の内イルミネーション」が今年もやって来ます。今年の開催は11月13日から。もう待ちきれない！

丸の内仲通りが光り輝く「丸の内イルミネーション 2025」

丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）にて､2025年11月13日（木）～2026年2月15日（日）の期間､冬の風物詩としてまちを彩るイベント「丸の内イルミネーション 2025」が開催されます｡「丸の内イルミネーション 2025」は今年で24年目を迎える恒例イベントで、約1.2kmにおよぶメインストリートである「丸の内仲通り」を中心に、丸の内エリアの街路樹がシャンパンゴールド色に彩られます。

また、2025年11月13日（木）～12月25日（木）の期間中､同じく丸の内仲通りにて、質の高い「滞留」「回遊」空間で賑わいを生み出す社会実験「Marunouchi Street Park 2025 Winter」が実施され、クリスマスマーケットやキッチンカーが登場。エリア一体となりクリスマスシーズンを盛り上げ、温かで上質な冬の都市空間を創出します。

さらに、11月28日（金）～12月25日（木）の期間には「Marunouchi Street Park 2025 Winter」が東京駅と皇居外苑を結ぶ「行幸通り」まで展開エリアを拡張することに合わせ、同期間にて「行幸通り」の一部でもイルミネーションを点灯します。

イルミネーションがキラキラと輝く「丸の内イルミネーション2025」で、冬の思い出を作りましょう！

丸の内イルミネーション2025

実施期間：

2025年11月13日（木）～2026年2月15日（日） 16:00～23:00

※12月1日（月）～31日（水）は16:00～24:00 ＊一部エリアは異なる可能性あり

場所：東京駅前周辺及び丸の内仲通り