こりゃ世界中で愛されるわ！チョコレートスプレッド「ヌテラ」とクリスピー・クリーム・ドーナツのの組み合わせがハンパない美味しさ

美味しいものと美味しいものを掛け合わせたら、“すごく美味しいもの”ができあがります。じゃあクリスピー・クリーム・ドーナツと、チョコレートスプレッド「ヌテラ®」を掛け合わせたら…？ そりゃあ間違いなく、最高に濃厚で美味しいドーナツの完成です！

秋冬に絶対美味しいドーナツ

11月1日（土）に、「クリスピー・クリーム・ドーナツ」と「ヌテラ®」のコラボレーションドーナツ2種類が発売します。

ヘーゼルナッツ with NUTELLA®

​ ￥356（イートイン￥363）

販売期間：2025年11月1日（土）～11月中旬頃

※なくなり次第終了

ヘーゼルナッツのリッチな香りと味のなめらかなチョコレートスプレッド「ヌテラ®」を使ったドーナツ。細かく砕いたヘーゼルナッツが食感のアクセントになっています。

ホワイトチョコ タルト with NUTELLA®​

￥378（イートイン￥385）

販売期間：2025年11月1日（土）～11月中旬頃

※なくなり次第終了

ドーナツの真ん中にビスケットを埋め込み、「ヌテラ®」と甘酸っぱいフリーズドライストロベリーをトッピング。ミルキーなホワイトチョコのコーティングとクランチとも相性抜群！

クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店

住所：東京都千代田区丸の内3-5-1 Bブロック1階

営業時間：8:00〜22:00

※ドリンクオーダーは21:30まで