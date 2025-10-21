こりゃ世界中で愛されるわ！チョコレートスプレッド「ヌテラ」とクリスピー・クリーム・ドーナツのの組み合わせがハンパない美味しさ

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「クリスピー・クリーム・ドーナツ」と「ヌテラ®」のコラボレーションドーナツ

　美味しいものと美味しいものを掛け合わせたら、“すごく美味しいもの”ができあがります。じゃあクリスピー・クリーム・ドーナツと、チョコレートスプレッド「ヌテラ®」を掛け合わせたら…？　そりゃあ間違いなく、最高に濃厚で美味しいドーナツの完成です！

秋冬に絶対美味しいドーナツ

　11月1日（土）に、「クリスピー・クリーム・ドーナツ」と「ヌテラ®」のコラボレーションドーナツ2種類が発売します。

ヘーゼルナッツ with NUTELLA®
​ ￥356（イートイン￥363）
販売期間：2025年11月1日（土）～11月中旬頃
※なくなり次第終了

ヘーゼルナッツ with NUTELLA®​

　ヘーゼルナッツのリッチな香りと味のなめらかなチョコレートスプレッド「ヌテラ®」を使ったドーナツ。細かく砕いたヘーゼルナッツが食感のアクセントになっています。

ホワイトチョコ タルト with NUTELLA®​
￥378（イートイン￥385）
販売期間：2025年11月1日（土）～11月中旬頃
※なくなり次第終了

ホワイトチョコ タルト with NUTELLA®​

　ドーナツの真ん中にビスケットを埋め込み、「ヌテラ®」と甘酸っぱいフリーズドライストロベリーをトッピング。ミルキーなホワイトチョコのコーティングとクランチとも相性抜群！

クリスピー・クリーム・ドーナツ　東京国際フォーラム店
住所：東京都千代田区丸の内3-5-1 Bブロック1階
営業時間：8:00〜22:00
※ドリンクオーダーは21:30まで

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

