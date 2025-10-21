こりゃ世界中で愛されるわ！チョコレートスプレッド「ヌテラ」とクリスピー・クリーム・ドーナツのの組み合わせがハンパない美味しさ
美味しいものと美味しいものを掛け合わせたら、“すごく美味しいもの”ができあがります。じゃあクリスピー・クリーム・ドーナツと、チョコレートスプレッド「ヌテラ®」を掛け合わせたら…？ そりゃあ間違いなく、最高に濃厚で美味しいドーナツの完成です！
秋冬に絶対美味しいドーナツ
11月1日（土）に、「クリスピー・クリーム・ドーナツ」と「ヌテラ®」のコラボレーションドーナツ2種類が発売します。
ヘーゼルナッツ with NUTELLA®
￥356（イートイン￥363）
販売期間：2025年11月1日（土）～11月中旬頃
※なくなり次第終了
ヘーゼルナッツのリッチな香りと味のなめらかなチョコレートスプレッド「ヌテラ®」を使ったドーナツ。細かく砕いたヘーゼルナッツが食感のアクセントになっています。
ホワイトチョコ タルト with NUTELLA®
￥378（イートイン￥385）
販売期間：2025年11月1日（土）～11月中旬頃
※なくなり次第終了
ドーナツの真ん中にビスケットを埋め込み、「ヌテラ®」と甘酸っぱいフリーズドライストロベリーをトッピング。ミルキーなホワイトチョコのコーティングとクランチとも相性抜群！
クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店
住所：東京都千代田区丸の内3-5-1 Bブロック1階
営業時間：8:00〜22:00
※ドリンクオーダーは21:30まで