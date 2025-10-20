Yostarは10月20日、スマートフォン／PC向け新作ゲーム「ステラソラ」の正式サービスを開始した。

本作は、「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」「アズールレーン（アズレン）」のYostarが新たに贈る、旅と日常が交差するファンタジーRPG。プレイヤーは記憶を失った「魔王」となり、個性豊かな「巡遊者」の少女たちとともに星ノ塔へ挑み、自分だけの物語を紡いでいく。

ユーザーからは「待ってました！」「思った以上に面白いぞ」「ヴァンサバ好きならハズレ無し」「キャラ可愛いだけで正義」と、リリース初日を楽しむ反応が寄せられている。

現在は★5限定キャラとして「チトセ（CV：月城日花さん）」がピックアップ中。黒髪日本刀美少女ということで、癖に刺さるユーザーが続出。彼女を求めて「リセマラ2時間以上やってる」「完凸に15万円かかりました！」などの声があがっている。

戦闘システムは範囲内の敵を自動で攻撃するもの。左手の仮想スティックで移動し、右手の各種ボタンで攻撃と回避をこなしていく。ただ、オート機能を使えば操作は移動＋回避のみでOKとなり、割とお手軽な印象。

塔を登る際は、1フロアを攻略するごとにスキルを強化するカードを選択。いわゆるローグライト形式となり、その組み合わせで最終的な能力はさまざまな変化を見せる。

1回の挑戦で得られた成果は「記録」として保存でき、強化素材を手に入れるステージなどさまざまなコンテンツで活用する。キャラを成長させたらまた塔を登り、強い「記録」を作るというルーティーンになりそうだ。

早速App Storeでは無料ダウンロードランキング1位を獲得したという報告もあがっている本作。今後「覇権ゲー」と言われるほど盛り上がるのか、注目していきたい。

【ゲーム情報】

タイトル：ステラソラ

ジャンル：旅と日常が交差するファンタジーRPG

配信：Yostar

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）

配信日：2025年10月20日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© Yostar