「ステラソラ」新★5キャラ「フユカ」実装でファン歓喜　「くっそ可愛い」「こちらも引かねば無作法というもの」

　Yostarは11月18日、スマートフォン／PC向け新作ゲーム「ステラソラ」にて、ピックアップガチャ「雪解けは芽吹きの訪れ」を開催。★5キャラ「フユカ」（CV：安済知佳さん）などがピックアップされている。

 

　新たな巡遊者「フユカ」は火属性のアタッカー。重厚なガントレットを装備して戦う、可愛らしい見かけによらない（？）パワーファイターだ。

　ユーザーからは「くっそ可愛い」「引かなければならないと、言われている気がする」「性能など関係なく必ず引く」「こちらも引かねば無作法というもの」など、ガチャへの意欲が刺激された声が多く寄せられている。

　ただ、今後クリスマスや正月などが控えていることもあり、「引き時が難しいな……」と悩む声も。メインストーリー第三章「私たちのギルド」や追加記念イベントも実装されているので、しっかり石を回収しておきたい。

 

【ゲーム情報】

タイトル：ステラソラ
ジャンル：旅と日常が交差するファンタジーRPG
配信：Yostar
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）
配信日：配信中（2025年10月20日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© Yostar

