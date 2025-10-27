Yostarは10月26日、スマートフォン／PC向け新作ゲーム「ステラソラ」の「リリース1週記念生放送」を配信した。10月20日にリリースしたばかりとなる。

番組では、期間限定イベント「キケン？冒険？蒼海の幽霊船伝説！」を発表。10月28日メンテナンス後から開始する。リリース1週間で早くも始まるイベントに「早くね!?」という声や、「季節外れの水着はYostarじゃ日常茶飯事だぜ、最高かよ!!」と遅れてやって来た夏に対するコメントなどが寄せられていた。

また、新キャラクター「シア（CV：堀江由衣さん）」については、「サービス開始早々ほっちゃんを投入してくる神運営！」「お迎えします」「内太ももにホクロはもはや癖ｗ」「なにがとは言わないがデッッッカ！」と大興奮の模様。

他のキャラについても水着姿が披露され、とくに魔王ちゃん（女主人公）の可愛さをたたえる声が多い印象だった。

さらに番組では、スタミナ回復やガチャチケットに交換できる「星ノ欠片」の大量配布や、11月18日にメインストーリー第3章を追加すると告知して大盛り上がり。九州で行われるリアルイベント「北九州ポップカルチャーフェスティバル（KPF2025）」への参加も発表し、各種グッズも紹介された。

スタートダッシュで多くのファンを獲得した新作RPG「ステラソラ」。Yostarが贈る新たな大ヒット作品となるのか。今後も注目していきたい。

【ゲーム情報】

タイトル：ステラソラ

ジャンル：旅と日常が交差するファンタジーRPG

配信：Yostar

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）

配信日：配信中（2025年10月20日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© Yostar