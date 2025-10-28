Hong Kong Spiral Risingは10月28日、iOS／Android／PC向け新作アクションRPG「デュエットナイトアビス」の正式サービスを開始したと発表。

本作は、新たなマネタイズシステムの導入にともない、キャラクターと武器のレアリティシステムを完全撤廃。すべてのキャラクターと武器がゲームプレイで無料入手可能と謳われている。さらに、スタミナ制限も廃止され、好きな時に好きなだけゲームプレイを楽しめる。

課金要素は主にコスチュームで、クラゲをテーマにしたコスチュームが現在実装。専用モーションとエフェクトを搭載し、複数箇所のカラーリングも可能だ。すでにクリスマス衣装も。1着150円と非常に良心的なお値段なのもGOOD。

シナリオは、ふたりの主人公によるマルチアングルシステムを採用。章ごとに異なる視点でストーリーが展開する。Ver.1.0では計4つの章が解放されており、ふたりの主人公の運命が交錯する物語を体験できるという。

本作の事前予約者数が全世界1500万人を突破したことを記念し、全プレイヤーに限定キャラクター「ベレニカ」を配布。そのほか、ゲーム内ミッションをクリアすることで7人のキャラクターを無料で解放できる。

ついにリリースされたソシャゲの常識を覆すRPG「デュエットナイトアビス」。初日は「名前がカタカナで入力できない」「一生フリーズする」など不具合報告も多数あがっており、運営も対応に追われていそうだ。

ユーザーフレンドリーな仕様なのは間違いないので、「この課金システム流行ってくれ」「応援したい」「頑張れ運営！」と声援が向けられている。今後の動きにも注目していきたい。

【ゲーム情報】

タイトル：デュエットナイトアビス

ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

配信：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Epic Games Store）

配信日：配信中（2025年10月28日）

価格：基本プレイ無料

©Pan Studio All Rights Reserved.