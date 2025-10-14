「必ずお迎えする！」Yostar最新作「ステラソラ」目のやり場にこまる★5キャラ実装で10月20日リリースへ

Yostarは10月12日、スマートフォン／PC向け新作ゲーム「ステラソラ」のリリース直前生放送にて、正式リリース日を10月20日に決定した。

本作は、「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」「アズールレーン（アズレン）」のYostarが新たに贈る、旅と日常が交差するファンタジーRPG。プレイヤーは記憶を失った「魔王」となり、個性豊かな「巡遊者」の少女たちとともに星ノ塔へ挑み、自分だけの物語を紡いでいく。

既存IPでも魅力的なキャラやBGM、ゲームシステムでファンを獲得しているYostar。事前登録者数は800万人を突破し、全ユーザーに★4キャラ「アンズ」が配布される。リリース時には10連ガチャを最大20回引き直しできるキャンペーンも実施するとのこと。

本作でも「キャラが可愛い！」「必ずお迎えするぞ！」と、リリース前から推しへの愛が止まらないコメントが寄せられていた。

そして、限定ピックアップとして★5キャラ「チトセ（CV：月城日花さん）」が実装決定。「目のやり場に困る」「これはエッッッ」「透明感出てきた…」「覚悟はいいか、俺はできてる」などユーザーからは良反応で、じつにYostarらしいキャラでユーザーの心をわしづかみにした形だ。

App Store／Google Play ストアにて事前登録受付中。リリース日である10月20日までもう少しなので、ぜひ登録のうえ配信を待ってみてはいかがだろうか。

・App Store ストアページ

https://itunes.apple.com/jp/app/id6657974534?mt=8

・Google Play ストアページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YoStarJP.StellaSora

【ゲーム情報】

タイトル：ステラソラ

ジャンル：旅と日常が交差するファンタジーRPG

配信：Yostar

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）

配信日：2025年10月20日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© Yostar