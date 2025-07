Yostarは7月24日、スマートフォン向けアプリ「アズールレーン」にて、コーエーテクモゲームスの人気作品「ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~」との期間限定コラボイベント「錬金術士と天空邂逅の塔」を開催した。期間は8月7日までとなる。

7月26日からは、過去に開催された「ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~」「ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~」コラボイベントの復刻開催も実施するという。

今回のコラボではユミア、アイラ、ニーナ、レイニャの4人がコラボSSR艦船となって登場。アイラはイベントの報酬として手に入る。

さらに、追加ボイスあり仕様のコラボ着せ替え(プチMOTION付き)も販売。「これいいのか?」というくらい、Yostarらしい攻めたイラストが多数登場する。

ユーザーからは「さすがアズレン運営、冒頭からやってくれるぜ!」「これは叡智だ…」「キャラクターの解像度が高くて安心した」「さて、アズレン始めるか」と好評の声。コラボをきっかけに復帰した勢からは「ユミアもライザもやると、アズレン史上一番キツイぜ(でもやる)」という意見も。

「アトリエ」シリーズファンはこの機会に、「アズールレーン」を新たにプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:アズールレーン

ジャンル:STG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2017年9月14日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

©2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

©2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.