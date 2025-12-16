Yostarは12月15日、スマートフォン／PC向け新作ゲーム「アズールプロミリア」の国内パブリッシングを担当すると発表した。

本作は、「アズールレーン」などを代表作とするゲーム会社Manjuu Gamesが開発する新作タイトル。

プレイヤーは予言された「星臨者」としてプロミリア大陸に降り立ち、個性豊かな仲間たちと災厄に立ち向かう旅に出る。

彩りにあふれた文化と生態系が広がり、さまざまな種族が共生する世界で、プレイヤーは各地に息づく幻想的な生きもの「キボ」と絆を結び、協力して農園を管理し、世界を脅かす敵と戦いながら、この遥かな大地に眠る謎を解き明かす冒険譚を紡いでいくという。

今回Yostarは本作の日本国内での共同パブリッシング権を取得。日本地域において共同でサービスを提供していく。ちなみに韓国でのパブリッシング権はネクソンが取得したとのこと。

この発表を受けてユーザーからは「楽しみ！」「ステラソラ出したばかりでは」「すでに叡智な匂いがする」「Yostarは他社の開発と組むと無類の強さを発揮する」「アズレンも頑張って欲しい」など、嬉しい反面少し不安な声も寄せられていた。

配信時期はまだ未定。今後の続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：アズールプロミリア

ジャンル：星霊と旅するファンタジーワールドRPG

配信：Yostar

開発：Manjuu Games

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© Manjuu Co., Ltd. © Yostar, Inc.