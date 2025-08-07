Yostarは8月7日、新作ゲーム「ステラソラ」について、Google Playストアでの事前登録受付を開始したと発表した。App Storeの事前登録受付は後日開始予定となる。

ステラソラは、Yostarが新たに贈る旅と日常が交差するファンタジーRPG。プレイヤーは記憶を失った「魔王」となり、個性豊かな「巡遊者」の少女たちとともにノヴァ大陸に点在する星ノ塔へ挑み、自分だけの物語を紡いでいく。

事前登録をしておくと、リリース当日に自動でアプリがダウンロードされ、いち早くゲームを遊べるようになる。この機会に登録を済ませておいては。

・Google Play ストアページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YoStarJP.StellaSora

なお、本作の全世界における事前登録者数は【400万人】を突破。600万人に達すると巡遊者アンズがもらえるので、さらなる事前登録が期待される。リリース日の発表など、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ステラソラ

ジャンル：旅と日常が交差するファンタジーRPG

配信：Yostar

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© Yostar