Yostarの新作RPG「ステラソラ」Google Playストアでの事前登録受付スタート
2025年08月07日 16時10分更新
Yostarは8月7日、新作ゲーム「ステラソラ」について、Google Playストアでの事前登録受付を開始したと発表した。App Storeの事前登録受付は後日開始予定となる。
ステラソラは、Yostarが新たに贈る旅と日常が交差するファンタジーRPG。プレイヤーは記憶を失った「魔王」となり、個性豊かな「巡遊者」の少女たちとともにノヴァ大陸に点在する星ノ塔へ挑み、自分だけの物語を紡いでいく。
事前登録をしておくと、リリース当日に自動でアプリがダウンロードされ、いち早くゲームを遊べるようになる。この機会に登録を済ませておいては。
・Google Play ストアページ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YoStarJP.StellaSora
なお、本作の全世界における事前登録者数は【400万人】を突破。600万人に達すると巡遊者アンズがもらえるので、さらなる事前登録が期待される。リリース日の発表など、続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ステラソラ
ジャンル：旅と日常が交差するファンタジーRPG
配信：Yostar
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© Yostar
この記事をシェアしよう
ASCII.jpの最新情報を購読しよう