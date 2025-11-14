任天堂は11月14日、Nintendo Switch Online（※）加入者を対象に、週末限定で対象ソフトをまるっと遊べるイベント「いっせいトライアル」の第4弾として、2Dアクションの傑作「Hollow Knight（ホロウナイト）」を配信開始した。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

第1弾「パワフルプロ野球2024-2025」：10月24日12時～10月26日17時59分

第2弾「ディズニー イリュージョンアイランド ～ミッキー＆フレンズの不思議な冒険～」：10月31日12時～11月2日17時59分

第3弾「夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch」：11月7日12時～11月9日17時59分

第4弾「Hollow Knight（ホロウナイト）」：11月14日12時～11月16日17時59分

4週目はTeam Cherryが贈る人気インディーアクションゲーム「Hollow Knight（ホロウナイト）」がいっせいトライアルの対象に。滅びゆくムシ達の王国を舞台に、汚染された生物と戦い、ちょっと変わったムシたちと交流しながら、王国の中枢に秘められた太古の秘密を解き明かす冒険の旅を楽しめる。

また、本作の続編「Hollow Knight: Silksong」も9月に発売。1作目のトライアルで興味をもった人は、ぜひ続編も遊んでみてほしい。

