任天堂は11月7日、Nintendo Switch Online（※）加入者を対象とした、週末限定で対象ソフトをまるっと遊べるイベント「いっせいトライアル」を開催。今週は“夜に潜む恐怖”をテーマとした夜道探索アクションゲーム「夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch」が遊び放題となる。期間は11月9日17時59分まで。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

第1弾「パワフルプロ野球2024-2025」：10月24日12時～10月26日17時59分【終了】

第2弾「ディズニー イリュージョンアイランド ～ミッキー＆フレンズの不思議な冒険～」：10月31日12時～11月2日17時59分【終了】

第3弾「夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch」：11月7日12時～11月9日17時59分

第4弾「Hollow Knight（ホロウナイト）」：11月14日12時～11月16日17時59分

第3弾「夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch」

11月7日12時～11月9日17時59分

3週目は日本一ソフトウェアより、夜道を探索するアクションホラーゲーム「夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch」が登場。消えてしまった大切なものを探して、不気味な夜の街に繰り出す幼い少女。子どものころに抱いていた「夜の怖さ」を思い出せる人気シリーズだ。

また、「夜廻」シリーズスタッフによる新作「ほの暮しの庭」も2026年7月30日発売予定。ほのぼのとした田舎暮らしを楽しめる生活シミュレーションゲームと謳われているが……？

©2015-2018 Nippon Ichi Software, Inc.

©2026 Nippon Ichi Software, Inc.