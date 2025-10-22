自動車の車内に設置するのに特化したドコモ回線を使うルーター

利用状況などに制限ありだが、月1100円からで使い放題

家族での長距離ドライブや週末のお出かけ、渋滞時や休憩時間に車の中で快適にネットが使えたら……と感じたことはありませんか？ そんなファミリーカーにぴったりのアイテムが、パイオニアの車載用Wi-Fiルーター「DCT-WR200D」です。筆者自身、車内エンタメにこだわるタイプですが、この製品はまさにファミリーカーに必須の1台なのです！

ルーターが車内にあれば、子どもたちはタブレットで動画を鑑賞し、移動時間にグズることなく静かに過ごせるのが最大の魅力（クルマ酔いが少々心配ですが）。YouTubeや動画ストリーミングを使えるだけでなく、スマホのカーナビアプリも安定した通信環境で利用できます。

スマホでテザリングという手もありますが、通信量（いわゆるギガ）が減ってしまいますし、筆者はカーナビアプリに加え、音楽アプリや渋滞情報アプリも同時に使っているので、これ以上通信させるとスマホも熱くなるし、通信が不安定になるし……。ということで、DCT-WR200Dに目を付けたのです。

子どもだけでなく、家族みんなで動画ストリーミングサービスやゲームも快適。テザリングの設定や通信制限に悩まされることなく、車内が「Wi-Fiスポット」になる体験は、これまでのカーライフにはありませんでした。

DCT-WR200Dは、子どもを持つファミリーはもちろん、動画派やカーナビ派にもイチオシの車載用Wi-Fiルーターです。

■Amazon.co.jpで購入