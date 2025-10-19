あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第155回
ミューシグナル「FJ1」
バッテリー＆スピーカー内蔵でこれ1台でどこでもDJ！ こだわり抜かれたDJマシンをテストするぞ！
2025年10月19日 17時00分更新
クラブやライブハウス以外でも、BBQやパーティーなど、カジュアルな場でもDJをする人が多くなっているようです。バキバキのテクノから、アニソン、J-POP、80年代歌謡曲などなど、用いられる曲のジャンルも多岐にわたります。
それらを聴いて「自分もちょっとDJをやってみたいな」と思った人もいるかもしれません。そんな人にオススメしたいのが、東北発のポータブルDJマシンの「FJ1」です。
とはいえ、DJに挑戦してみたいけれど「機材の設定が難しそう」「大掛かりな機材を揃えるのは大変」と感じている人もいるかもしれません。このFJ1は、1台でそういった悩みを解決してくれます。
というのも本機は、アルミ筐体に本格的なDJ機能、バッテリー、スピーカーをすべて1台にまとめた“オールインワンDJデバイス”なのです。プレイにPCは不要で、USBメモリーに曲を入れて本体に差すだけでプレイできるという手軽さ。そして、アウトドアやパーティ会場、もちろんクラブでも使える汎用性を備えた唯一無二の存在です。
そんなFJ1を筆者はクラウドファンディングで購入しました。実際に使って感じた魅力と注意点をまとめて紹介していきます。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）堅牢なアルミ筐体とバッテリー内蔵でどこでもプレイ可能
2）大きくなって進化したディスプレーと十分なスピーカー性能
3）豊富な音源フォーマット対応とUSB運用の手軽さ
購入時に注意したい側面
1）アルミ筐体の安心感と引き換えに重量がある
2）こだわりゆえの少々高めの価格設定
