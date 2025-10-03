名刺代わりスーツ姿で物申す！丸の内で前代未聞の“企業対抗ラップバトル”が勃発

舞台は東京・丸の内。名刺交換の代わりにマイクを握ったスーツ姿のビジネスマンたちが、言葉を武器に火花を散らす。前代未聞の企業対抗ラップバトル勃発します！

人材の多様性を認め、互いに受け入れ合う「ダイバーシティ＆インクルージョン」。通称D＆I。分かってはいてもなかなか難しいものです。D&Iを一歩進めたE&Jとして、D＆Iを楽しみながら体感できるイベントが、丸ビルや丸ビル仲通りで開催します。

個人的に注目しているのはそのイベント企画のひとつ、10月17日に行われる「企業対抗フリースタイルラップバトル」！ いったいどんな戦いになるのか、めちゃ楽しみ！

いろいろなイベントを通してD＆Iを知る

10月17日（金）から18日（土）まで、丸ビル1Fのマルと丸ビル外構、丸の内仲通りで「E&Jフェス2025」が行われます。

J-WAVE (81.3FM)「ALL GOOD FRIDAY」公開生放送

日時：2025年10月17日（金）11:30～16:00＜予定＞

会場：マルキューブ（丸ビル1F）

観覧：無料（当日先着順でご案内いたします。立見もあり）

ナビゲーター：LiLiCoさん、稲葉 友さん

ゲスト：坂口 涼太郎さん（俳優）、秦 基博さん（シンガーソングライター）

J-WAVEの人気番組をマルキューブから公開生放送。「人と話すときに大事にしていること」をテーマに放送します。ゲストも超豪華！

企業対抗フリースタイルラップバトル

日時：2025年10月17日（金）19:30～21:00（予定）

会場：マルキューブ（丸ビル1F）

ゲスト：未定

観覧：当日席先着順／立見スペースもあり

※当日は事前申込不要でどなたでも観覧できます

職場や日常で日々感じている想いをラップで表現します。言葉での異業種交流は一見の価値あり。どんな言葉が飛び出すのか楽しみです。

星屑スキャットショー

日時：2025年10月17日（金）21:30～22:15＜予定＞

会場：マルキューブ（丸ビル1F）

観覧：当日席先着順／立見スペースもあり(満席の場合はご入場いただけないことがあります)

ミッツ・マングローブ、ギャランティーク和恵、メイリー・ムーの女装歌手3人による音楽グループショー。

ほかにも映画の上映や「ラグビー日本代表／アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 JAPAN XV対オーストラリアA代表戦」のパブリックビューイングなどを予定。家族で一緒に参加しても楽しめる内容になっています。

E&Jフェス2025

日時：2025年10月17日（金）・18日（土）

会場：マルキューブ（丸ビル1F）、丸ビル外構、丸の内仲通り（丸ビル前）

参加費：無料（一部プログラムは事前申込制）