ポケモンが10月16日に発売するシリーズ最新作「Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」。それにあわせ、Nintendo Switch 2本体とポケモンのソフトがセットになった同梱版を、当日の朝から店頭販売するとヨドバシカメラが告知している。なお、全店舗で実施するかは不明だ。

10月16日（木）



「Nintendo Switch2」

Pokemon LEGENDS Z-A

Nintendo Switch 2 Edition

同梱版を販売します‼



購入条件につきましては

画像をご確認ください pic.twitter.com/D4b8NB02bJ — ヨドバシ 梅田店 (@yodobashi_umed) October 13, 2025

まだNintendo Switch 2が手に入っていない人で、ポケモン新作をNintendo Switch 2で遊びたい人は、この当日販売をお見逃しなく。なお、購入条件として「ゴールドポイントカードプラスを持っていること」「過去にヨドバシグループでニンテンドースイッチ2本体を購入していないこと」があるので注意しよう。

ちなみに、「Pokémon LEGENDS Z-A」は初代Nintendo Switch版でも遊べる。Switch 2版の利点は「より綺麗なグラフィックで遊べること」などで、ゲーム内容自体は同一だ。あとからSwitch 2本体が手に入った場合、Nintendo Switch用ソフトをNintendo Switch 2向けにアップグレードすることも可能（1000円）だし、Nintendo Switch 2版を購入しても初代Nintendo Switchでプレイできるとのこと。詳しくは公式サイトを参照してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

開発：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2025年10月16日

価格：

本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）

アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）

CERO：A（全年齢対象）

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。